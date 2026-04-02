Este jueves falleció el psiquiatra y exdirector de Salud Mental de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Eduardo Katz. Según relevó la diaria a mediados del año pasado, su nombre se perfilaba como eventual sucesor de Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario para el sistema carcelario, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. El puesto continúa vacante.

Katz desarrolló una prolongada trayectoria en la gestión de empresas del ramo de la salud en el sector privado. También ocupó cargos de responsabilidad en diferentes reparticiones del Estado, al que ingresó en 1985 por la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, en la que cumplió con diferentes roles a lo largo de 30 años. Tras ello, en 2015 pasó a la dirección del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), donde ejerció como vicepresidente hasta 2017, cuando presentó su renuncia por motivos personales. En 2018, el profesional comenzó a trabajar como psiquiatra en ASSE, y tres años más tarde, accedió al cargo de coordinador del equipo de Salud Mental del prestador. En 2023, el directorio lo designó como director de Salud Mental, cargo que ostentó hasta febrero de 2025.

Katz también incursionó en la política dentro del Partido Nacional: en las elecciones nacionales de 2024 integró la lista 5 del sector D Centro en el departamento de Montevideo.

En esta línea, diferentes figuras del nacionalismo se manifestaron en redes sociales ante su fallecimiento. El expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, difundió en su perfil de X una publicación en la que expresó su “dolor” al respecto. Cipriani destacó la labor del profesional y su equipo de Salud Mental dentro del prestador, gracias a los que “se fortaleció la salud mental”. La exvicepresidenta de la República y una de las referentes de D Centro, Beatriz Argimón, dedicó “un saludo a su familia y amigos”. En un posteo en la red social X, Argimón resaltó la labor de Katz como “gran profesional, comprometido con el tema de la salud mental y con las políticas públicas”. También el diputado nacionalista Pablo Abdala, también integrante del sector, manifestó en X su “gran tristeza” ante el fallecimiento de Katz, al que calificó como un “brillante profesional y maravilloso ser humano”. “Puso talento y capacidad al servicio del país siempre, de manera generosa”, valoró.

Ya en otras filas, el director del Inisa e integrante del Partido Independiente Daniel Radío destacó el compromiso de Katz, que dijo que “siempre se preocupó por hacernos sentir su proximidad y su apoyo a nuestro trabajo y a nuestras ideas”. “Que su memoria sea una bendición”, concluyó.