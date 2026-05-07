Unas 382.369 personas se vacunaron contra la influenza desde que comenzó la campaña de vacunación antigripal este año, según la última actualización de datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), que abarca las dosis administradas hasta el 4 de mayo. Según informó este medio, la cartera inició la campaña con 600.000 dosis a su disposición, lo que significa que el número de inmunizaciones que se concretaron hacia esa fecha superó la mitad del stock de vacunas inicial.

Según consta en un reporte difundido esta semana por el MSP, la cantidad de dosis suministradas desde que comenzó la campaña a mediados de marzo disminuyó en las últimas semanas: tras concretar 111.194 inmunizaciones durante la primera semana, hubo una caída abrupta en las cifras la semana de turismo. A pesar de una leve recuperación, estas bajaron gradualmente hasta alcanzar las 31.342 personas, la semana pasada.

El grupo etario para el que se observaron mayores niveles de cobertura fueron los adultos de más de 65 años, con 26,3%, seguido por los adultos de entre 50 y 64, con 11,9%, y los niños de hasta 4 años, con 9%.

Por su parte, el departamento en el que se suministró un mayor número de vacunas fue Montevideo, donde 195.594 personas fueron inmunizadas, seguido por Canelones, con 42.200 inmunizaciones, y Colonia, con 17.222. En los últimos tres lugares y por debajo de las 10.000 inmunizaciones se ubicaron Río Negro, con 4.488, Treinta y Tres, con 3.662, y Flores, con 3.407.

El MSP también proporcionó datos desagregados en función de las diferentes poblaciones de interés, según los cuales la mayoría de personas vacunadas desde que comenzó la campaña no presentan factores de riesgo: 44,4% del total. Les siguieron las personas con enfermedades crónicas (37%), el personal de la salud (11,5%) y los adultos mayores que residen en centros de larga estadía (3,72%). Completan la lista las personas privadas de libertad (1,24%), los trabajadores de los servicios esenciales (1,03%), las personas gestantes (0,91%) y, por último, aquellas cuyo trabajo implica contactos de riesgo con aves (0,12%).

Asimismo, el MSP brindó detalles de los niveles de cobertura inmunológica para cada uno de los grupos anteriormente mencionados, que encuentran su mayor valor entre quienes residen en centros de larga estadía, con una adherencia de 95%. A estos les siguen los trabajadores de la salud, con 56%, y después las personas privadas de libertad, con 28%. Completan la lista los mayores de 65 años (26%), las personas embarazadas (18%), los niños y las niñas de entre 6 meses y 5 años (9%) y los trabajadores de servicios esenciales (2%).