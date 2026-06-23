Salud Mental: el gobierno implementará un plan piloto para incorporar psicólogos en liceos y UTU de todo el país

La iniciativa comenzará a aplicarse en setiembre y contará con una inversión de 25 millones de pesos, dijo Lustemberg.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este martes, tras comparecer ante la Comisión de Salud Mental bicameral del Parlamento, que a partir de setiembre se pondrá en marcha un plan piloto para incorporar licenciados en Psicología en todos los liceos públicos de ciclo básico del país, que también abarcará a las escuelas técnicas de UTU en ese nivel.

La iniciativa, acordada con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se desarrollará durante un año en séptimo, octavo y noveno grado —antes llamado ciclo básico— y contará con una financiación de 25 millones de pesos, “para que cada uno de los docentes, cuando detecte alguna situación, tenga un vínculo con psicólogos que fortalezcan los recursos humanos con los que ya cuenta el sistema educativo y que, además, sean el nexo con el sistema de salud”, explicó la jerarca.

La medida se complementará con una estrategia de telesalud que el Ministerio de Salud Pública (MSP), la ANEP y Ceibal analizan implementar para que el sistema educativo cuente con “una respuesta mucho más cercana” ante situaciones vinculadas a la salud mental.

Lustemberg señaló que el programa contará con una inversión de 25 millones de pesos y abarcará a todos los liceos públicos del país.

Por otra parte, se refirió a los centros Ni Silencio Ni Tabú, un programa que se instaló en el gobierno pasado, orientado a la atención en salud mental de adolescentes y jóvenes, y afirmó que la red se ha fortalecido en las seis ciudades donde actualmente funciona: Montevideo, Las Piedras, Florida, Rocha, Melo y Fray Bentos.

Sobre estos dispositivos, anunció que se financiarán dos nuevos centros en Ciudad del Plata y Salto, mientras que antes de fin de año se prevé la apertura de otro en Lavalleja y uno más en Canelones, este último cofinanciado con la intendencia departamental.

“La estrategia es fortalecer la salud por medio del deporte y otras herramientas, con la participación de distintos profesionales”, indicó.

La ministra dijo que actualmente una de cada cuatro personas requiere atención en salud mental y sostuvo que las acciones impulsadas por el gobierno avanzan en línea con lo establecido por la legislación vigente.

Sobre la atención dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, señaló que el MSP está identificando las principales dificultades en los distintos prestadores y trabajando para resolverlas.