ASSE desvinculó a toda la dirección de Salud Mental y Danza dijo que busca “una mirada menos médica” del área

En tanto, fuentes del prestador cuestionaron la falta de comunicación con las autoridades salientes y señalaron “malestar y desconcierto por el desconocimiento” del presidente del prestador sobre quienes integraban el equipo.

Esta semana, durante una rueda de prensa en Nueva Helvecia, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, comunicó que en la última sesión del directorio, el viernes 14, se aprobó el cambio de las integrantes de la Dirección de Salud Mental de ASSE, encabezada hasta ahora por Gabriela López Mesa e integrada también por cuatro adjuntas: Mariana Drago, Valeria Bentancor, María Celia Barrios y Clara Vainer.

“Salud mental es donde el aumento de presupuesto ha sido más significativo; del año 2025 para el 2026 fue de 150 millones de pesos del total de los 450 de incremento anual”, dijo Danza durante la rueda de prensa. Agregó que el prestador está “abordando varias cosas” y que las nuevas autoridades van en pos de dar cumplimiento a la ley de salud mental que “apunta a fortalecer la atención a nivel comunitario, a reinsertar usuarios a sus lugares habituales, disminuir la asistencia psiquiátrica en beneficio de la asistencia psicológica”, entre otras cosas.

“El viernes se decidió en el directorio renovar al equipo apostando al abordaje comunitario y al primer nivel”, sostuvo, y destacó que Gabriela Suárez, hasta ahora adjunta a la región sur del prestador y designada como nueva directora de la Dirección de Salud Mental, es psicóloga.

Este miércoles, en diálogo con la diaria, el presidente de ASSE agregó que aún no está definido quiénes serán las nuevas adjuntas, ya que están a la espera de que Suárez asuma el cargo y realice una propuesta.

Ante el pedido de más detalles sobre la decisión de cambiar al equipo entero de la dirección, dijo que “la nueva dirección va a estar a cargo de una psicóloga” y es “a lo que apunta la ley”. Consultado sobre las diferencias esperadas, dado que la directora saliente es psicóloga y psiquiatra, Danza dijo que es “más bien psiquiatra”. “Es un cambio para mirar para adelante y darle un empujón a la psicología, lo estaba necesitando la salud mental de ASSE”, agregó.

Sobre la comunicación de las desvinculaciones, dijo que fue realizada por la gerencia: “El presidente no se encarga de eso”, aseguró.

La dirección saliente trabajó, entre otras cosas, en el Plan de Salud Mental para ASSE 2025-2029. Al respecto, Danza señaló: “No se puso en conocimiento al directorio”. Dijo que esto “es un aspecto a considerar” en la decisión de desvincular a las cinco funcionarias, pero reiteró que “no es lo más importante, lo más importante es el abordaje comunitario y psicológico”. “No hay una evaluación negativa de la gestión, eso que quede claro, pero se necesita un enfoque comunitario con una mirada menos médica de la salud mental”, repitió.

Incremento presupuestal en salud mental

Consultado sobre cómo se está utilizando el incremento presupuestal y sobre los planes de ASSE para el área de Salud Mental, dijo que 100 de los 150 millones de pesos asignados son para funcionamiento e inversiones y los 50 restantes para recursos humanos. “Está todo distribuido y aprobado por el directorio”, comentó, y detalló que parte de los recursos se utilizará en internación domiciliaria para los pacientes que están en condiciones de avanzar a esa modalidad, y en reformas, ya sea para “mejorar las condiciones de asistencia o tener más cupos”.

También mencionó la creación de una sala de salud mental para adolescentes en el Saint Bois y la refuncionalización de las casas de medio camino, de las que ASSE tiene cuatro. Sobre la casa de Treinta y Tres, por ejemplo, señaló que “hay que renovarla de forma importante”.

Además, se refuncionalizarán salas de salud mental que actualmente funcionan en hospitales generales. Según detalló, se está reparando la del Hospital de Paysandú y también las de Fray Bentos, Florida y San Carlos.

En cuanto a las casas de medio camino, dijo que se está pensando en cuál es “la mejor estrategia y que tras una evaluación, probablemente hagamos un llamado a licitación” para agregar otras, apuntó.

“Ciertas diferencias” que motivaron el cambio

Otra fuente de ASSE con conocimiento del funcionamiento de la Dirección de Salud Mental agregó que las desvinculaciones se comunicaron “informalmente” a las funcionarias el viernes, antes de la reunión del directorio, y que la nueva directora está haciendo la transición en el lugar donde se desempeñaba, por lo que el equipo actual se desempeñará en el área hasta el jueves.

Agregó que había “ciertas diferencias” entre la dirección del prestador y la de Salud Mental, “no porque [las funcionarias] no quisieran implementar un modelo comunitario, porque en ese sentido va la estrategia que elaboraron para este período”.

Resaltó que “llamó la atención” en la decisión “la falta de comunicación” y no ir “dialogando sobre las diferencias que siempre existen en los equipos de gestión”. Sobre las declaraciones de Danza acerca de la incorporación de una psicóloga, agregó “malestar y desconcierto por el desconocimiento” de que ya había una psicóloga en funciones.

La gerencia asistencial, que se creó a partir de la descentralización del prestador, fue la que comunicó a las funcionarias el cambio del equipo que trabajaba en el área desde abril de 2025 “sin explicaciones”.

Según agregó la fuente, si bien los encuentros de trabajo con Danza fueron muy pocos, el trabajo con la gerencia general era fluido y dejarán, antes de retirarse, una memoria con todo lo hecho hasta ahora.

Sobre la especialización de López Mesa en psiquiatría, la fuente aseguró que cuando se formó el equipo de gestión “una de las cosas que se propuso fue que fuera psiquiatra la persona que estuviera a cargo de la dirección”, y con las adjuntas “formaron un equipo diverso” con una licenciada en enfermería con especialización en salud mental, psiquiatra de adultos y otras formaciones que generaron una “interdisciplina interesante”.

En referencia al plan 2025-2029, agregó que si bien no tiene conocimiento de si se discutió o no, fue aprobado por gerencia general de ASSE y que “en base a eso se hizo el presupuesto”. ASSE hizo sugerencias a ese documento.