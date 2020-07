“Nunca la culpa y la verdad está de un solo lado, el tema es si hay voluntad para poder acercar las partes; yo espero que sí, porque estamos en una situación especial en la que tenemos que hacer un esfuerzo”, dijo este jueves el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, en relación al paro de ómnibus convocado para este viernes.

Heber declaró en rueda de prensa que se trata de dejar de lado “pulseadas absurdas” para “llegar a tener un punto de encuentro”. “Nadie quiere que el salario caiga, nadie quiere que la gente tenga que vivir con menos, todos queremos que se gane bien y que las empresas ganen y los trabajadores también, en la misma proporción como para no encarecer la vida del resto de los uruguayos”, añadió.

Este viernes paran por 24 horas los ómnibus interdepartamentales y los suburbanos de las empresas Copsa y Casanova; además, entre las 7.00 y las 16.00 se sumarán al paro los trabajadores de la empresa Tala-Pando-Montevideo y a partir de las 13.00, los de los ómnibus urbanos y suburbanos de las cooperativas Coetc y Ucot. No pararán los trabajadores de Come ni los de la empresa CUTCSA. Los trabajadores afiliados al Sindicato del Taxi también adhirieron por 24 horas al paro.

José Duarte, representante de la Coordinadora de Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo, de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, dijo a la diaria que coincide con Heber en que se puede llegar a un entendimiento, pero aclaró que no con la “falta de compromiso” que están demostrando las empresas. Duarte aclaró que el paro de este viernes no es sólo por la situación de los trabajadores de la empresa Cita (a los que se les descontó 30% del salario del mes de junio y están en huelga desde el jueves de la semana pasada), sino porque en las negociaciones hubo “amenazas de despido” si los trabajadores no aceptaban las modificaciones salariales propuestas. Las empresas quieren hacer una rebaja sobre dos componentes del salario de los choferes y los guardas: el tiempo en espera entre servicio y servicio, y lo que ganan al tomar el primer servicio de la jornada.

Duarte aseguró a la diaria que la mitad de las empresas están pasando por una mala situación, pero la otra mitad está aprovechando la crisis generada por la covid-19 para sacar ventaja. Dijo que el sindicato está dispuesto a negociar, pero quiere que se aseguren los puestos de trabajo y que se les reintegre el dinero descontado a los trabajadores de Cita, porque además de ser una medida inconsulta es “ilegal”, porque viola el laudo acordado y homologado.

El miércoles los trabajadores de la Coordinadora de Interdepartamental se reunieron con Mario Arizti, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quien se comprometió a hacer lo posible para “limpiar la mesa” y retomar las tratativas. Según Duarte la propuesta hecha por el gobierno está a medio camino entre lo que quieren las empresas y lo que esperan los trabajadores. Además Arizti les habría pedido que levanten el paro, pero eso no fue posible porque se trata de una decisión tomada en asamblea.

Por su parte, Pablo Labandera, director nacional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), dijo a la diaria que si bien los ómnibus que no son urbanos están bajo la órbita del MTOP, el conflicto lo está manejando el MTSS.

Este jueves de tarde, una delegación de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte mantuvo una reunión con los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. En el encuentro los trabajadores comentaron cuál es la situación del sector y los senadores quedaron en convocar a las otras partes involucradas, por ejemplo la Intendencia de Montevideo y el MTOP.

Sin Cita

En tanto, Marcelo da Motta, dirigente de la Asociación de Trabajadores de Cita, comentó a la diaria que por parte de la empresa no hay ninguna novedad y que la situación sigue igual.

El miércoles de noche la Junta Departamental de San José, en sesión extraordinaria, recibió a trabajadores de Cita, que contaron sobre el conflicto que están atravesando. Por unanimidad, la Junta decidió pasar el tema a la Comisión de Legislación y Asuntos Laborales y elevar el acta a las juntas de Florida, Canelones y Montevideo, así como a los diputados del departamento.

Efraín Soto, edil de San José por el Frente Amplio, dijo que a su entender las empresas son las que están generando el conflicto, y aseguró que no sólo hay una afectación hacia los trabajadores, sino también a la población que tiene que viajar para estudiar, trabajar o asistir a un centro de salud por alguna enfermedad. Soto comentó que la empresa Cotmi, que hace el recorrido San José-Montevideo, también entró en conflicto por el no reintegro de los trabajadores que fueron al seguro de paro hace dos meses.

Por su parte, Humberto Arias, vicepresidente del Sindicato Único de Trabajadores de Cotmi, contó a la diaria que este jueves realizaron paros informativos, y que los empleados sindicalizados se sumarán al paro de este viernes.