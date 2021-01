La coordinadora de la rama Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) se reunió este martes con el subdirector de la Dirección General del Trabajo (Dinatra), Santiago Torres, para avanzar sobre los reclamos de los trabajadores de la empresa Copsa y plantear distintas inquietudes de los empleados de otras empresas de trasporte.

Juan Arellano, dirigente de la coordinadora, dijo a la diaria que muchas de las compañías que tienen coches que salen de la Terminal de Tres Cruces no hicieron la rotación del seguro de paro y están aprovechando la pandemia de covid-19 para eliminar la figura del guarda.

“Algunas empresas mandaron gente al seguro de paro en marzo y todavía no las han reincorporado”, dijo. Además, afirmó que “hay empresas que hacen más de 600 kilómetros sin guarda, cuando eso debería ser acordado” con el sindicato. Esto implica que el chofer se encargue de su tarea pero también deba cortar boletos, cargar encomiendas y equipaje, y controlar que las personas lleven puesto el tapaboca. Además, desde marzo de 2020 le toman la temperatura a los pasajeros y llenan una planilla con el nombre, el teléfono, la cédula y el domicilio de cada persona. Arellano dijo que fue un pedido del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para poder tener los contactos en el caso de que una persona viaje contagiada. “Es una medida de control, no es trabajo nuestro pero damos una mano porque entendemos que amerita”, comentó.

Según el integrante del sindicato, desde Dinatra aseguraron que no tienen forma de obligar que las empresas tengan guardas ni que roten al personal en el seguro de desempleo. “Si hay un convenio firmado ellos pueden hacer algo, sino no”, comentó Arellano. “No se dan cuenta de que el guarda es imprescindible y más en recorridos tan largos”, dijo.

Arellano dijo pedirán que se continúe con el aforo de 50% definida de los ómnibus, una medida definida por el gobierno en diciembre y que en principio está prevista hasta el 31 de enero. “Debería continuar, tenemos un montón de compañeros enfermos de covid-19 y si no hay aforo van a volver los coches llenos y con diez personas paradas”, como sucede ahora en los ómnibus suburbanos. El sindicato presentará una carta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al MTOP para extender la medida, pero sólo para los trayectos interdepartamentales, ya en estos coches no se puede abrir las ventanillas y hacer que el aire se recambie.

Para el integrante del gremio, se debería seguir viajando con la mitad de pasajeros hasta que lleguen las vacunas o que la ola de contagios baje.

Arellano aseguró que el gremio también están pensando en pedir que se los incluya entre los grupos prioritarios para ser inmunizados, después de los grupos más vulnerables como los trabajadores de la salud, de la educación y los internos de los residenciales.

“Entendemos que estamos al frente [de la línea de contagio], no tanto como en la salud, pero llevamos gente, vamos a pedir que se nos contemple”, dijo. Este martes, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), en una carta enviada al presidente Luis Lacalle Pou pidió que los judiciales sean incluidos entre los primeros grupos en ser vacunados.

Trabajadores respaldados

Este lunes la diaria informó que la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) denunciaba persecución sindical, puesto que una decena de trabajadores estaban siendo citados por la división jurídica de la empresa para hacerles preguntas sobre un paro realizado en diciembre de 2020, en reclamo del pago del aguinaldo.

Torres aseguró a la diaria que el problema de esa movilización fue que no contaba con el respaldo del sindicato pero este martes la Coordinadora respaldó a esos empleados. “Los integrantes del inter nos hacemos responsables, ya que no les estaban pagando el aguinaldo”, dijo Arellano. Según sostuvo, Torres ratificó lo que declaró a la diaria y aseguró que desde el MTSS no habían dicho que las personas citadas no podían ir acompañadas a la reunión con un representante sindical.

“Está en el laudo que al ser citado uno puede ir con un abogado o con un asesor del gremio, lo que parece es que Copsa no lo respetó. Así como el MTSS nos dice que rompimos las cláusulas de paz cuando paramos sin declararon en conflicto, también podría decirle a Copsa que no pueden sancionar a un trabajador sin que pueda hacer un descargo previo. Torres dijo que si la interdepartamental se hacía cargo [del paro de diciembre] la empresa no debería seguir con las investigaciones, porque hay una declaración del gremio”, sostuvo.