Transporte Escolar Unido (TEU), Transporte Escolar Montevideo y la Unión de Transportistas Turismo y Escolares de Canelones están aún analizando los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo este martes, pero advierten que, en principio, sólo una de sus peticiones fue considerada.

El presidente de TEU, Gerardo Senese, dijo a la diaria que estas gremiales “nunca pidieron un subsidio o no pagar, sino empezar a pagar” al Banco de Previsión Social (BPS) y a la Dirección General Impositiva (DGI) en 2022, cuando estén “trabajando en la mejor forma posible”. “No estamos pidiendo que nos regalen nada ni nos exoneren de nada, pero si no trabajamos es imposible poder pagar”, advirtió. Senese contó que desde diciembre de 2019, cuando cerraron el último año completo de trabajo, las empresas del rubro trabajaron “sin cumplir con 100% de la capacidad” sólo unos cinco meses de corrido, debido a los cortes en la presencialidad de la enseñanza.

Actualmente existen 800 empresas de transporte escolar, que ofrecen 1.500 puestos de trabajo de manera directa. “En Montevideo hay 380 vehículos habilitados, 170 en Canelones, entre 70 y 80 en Maldonado”, informó Senese. “95% de estas empresas son unipersonales y de carácter familiar, que no tienen personal a cargo. La generación del aporte patronal en una empresa que no tiene empleados no llega a los 1.000 pesos por mes”, sostuvo, y agregó que las exoneraciones de pago del IRAE y el impuesto al patrimonio anunciadas por el gobierno “no comprenden a estas empresas”.

Además, dijo que “los titulares de unipersonales” no tienen “derecho ni a seguro de desempleo ni a seguro de enfermedad”, y que el anuncio de que se otorgarán préstamos de 25.000 pesos, “que son beneficiosos”, es “un crédito para pagar los créditos que salieron el año pasado”.

Senese dijo que muchos padres pudieron continuar sosteniendo el servicio de transporte escolar, pero reconocen que “la situación es difícil para todos” y hay “muchos padres que se quedaron sin trabajo o están en el seguro de desempleo”.

“El año pasado la mayoría de las instituciones privadas mal o bien se acomodaron a las circunstancias y los pocos meses que hubo presencialidad se trabajó lo más cercano a la normalidad. Pero los que trabajamos con la escuela pública, que son la mayoría de los usuarios, trabajamos con 20% de ocupación porque la mayoría de las escuelas no trabajaron todos los días y muchas veces no cumpliendo todo el horario”, expresó el presidente de TEU.

En una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou el 8 de abril, las gremiales pedían “seguro de desempleo para los titulares de las empresas unipersonales, sin la pérdida del derecho al Fondo Nacional de Salud”, “postergar el pago de los leasing con interés 0, como se hizo en el año 2020, tanto en la banca pública como privada”, no pagar BPS ni DGI los meses que estén “imposibilitados de trabajar” y que esos importes “se paguen en cuotas sin intereses a partir de marzo de 2022”, exoneración de 100% de aporte patronal y “no sólo de 50%, como está establecido en la última ley aprobada en el Parlamento”, entre otras medidas, que aún están pendientes.