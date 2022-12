La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) hará un paro con movilización este jueves a partir de las 16.30 en rechazo a la reforma jubilatoria y “en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias”. La medida abarcará a empleados públicos y privados de los bancos ubicados en Ciudad Vieja y Centro hasta la calle Julio Herrera y Obes e incluirá un acto en la plaza Zabala.

En diálogo con la diaria, Elbio Monegal, presidente de AEBU, pronosticó “una buena concurrencia” a la movilización porque “el tema de la seguridad social y la Caja Bancaria preocupa mucho a la gente”. Acerca del proyecto de reforma jubilatoria, aseguró que “es malo en sí mismo” y “regresivo” porque propone “trabajar más años para retirarse con una tasa de reemplazo menor”.

Según el equipo en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, la reforma jubilatoria establece una edad mínima de retiro de 65 años de edad, 30 años de aportes y una tasa de reemplazo de 45% en función del promedio salarial de la trayectoria laboral. Actualmente si un trabajador se retira a los 65 años de edad el régimen vigente le permite acceder a una jubilación en base a una tasa de reemplazo de 55%.

Monegal cuestionó que en el proyecto del gobierno “no se habla en ningún lado de aumentar los ingresos” del sistema previsional, sino “todo lo contrario”: “Se habla de bajar los egresos, que son el pago de las prestaciones”. Opinó que es posible implementar una reforma distinta, buscando “la forma de aumentar los ingresos a la seguridad social para que no se toquen los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras a la hora de jubilarse”.

Por otra parte, el presidente de AEBU aseguró que, en caso de aprobarse la reforma jubilatoria, que establece la creación de un sistema previsional común sin cajas paraestatales, se “destruiría totalmente” la Caja Bancaria, por lo que para el sindicato no debería unificarse. “Que la Caja deje de existir para pasar al régimen general le implicaría un costo a la sociedad de unos 15.000 millones de dólares. Nos parece un despropósito que la sociedad tenga que cargar con semejante costo, pudiendo la Caja seguir subsistiendo sin ningún tipo de problema”, expresó Monegal.

El gobierno tiene programado enviar proyectos paralelos a la reforma jubilatoria para afrontar las situaciones de la Caja Profesional y la Caja Bancaria. Sobre esta última, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que necesita una reforma urgente. “Hay pérdida de patrimonio que va a llevar a la brevedad a una situación de no poder afrontar sus compromisos”, advirtió.

Consultado al respecto, Monegal reconoció que “sí hay que tomar medidas”, que deberían ejecutarse “lo más cercanas en el tiempo porque si no, después las cuestiones se agudizan más”. Pero, a su entender, no es necesaria una reforma, sino un financiamiento que “permita pasar estos años complicados”. Luego, “una vez que pasen estos años”, la Caja Bancaria “nuevamente vuelve a recuperar su nivel de aportación y no va a tener problemas para servir las prestaciones”.

La actual situación, sostuvo, es producto de la pandemia y de “decisiones propias del gobierno”, como, por ejemplo, “no tomar trabajadores en la actividad pública”, lo cual “ha hecho que la Caja Bancaria tenga un problema financiero que hay que solucionar”.

Por otro lado, Monegal rechazó el cambio propuesto en favor de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) que, en caso de aprobarse la reforma jubilatoria, recibirán 5% de los aportes de todos los trabajadores. Respecto de la Caja Bancaria, afirmó que “aplicarle el régimen mixto sería liquidarla”.

“Nosotros estamos a favor del régimen solidario. Nos parece que el régimen mixto ha dado muestras suficientes de que no es una solución. La gente se jubila con un promedio de 10.000 pesos en las AFAP. Eso no soluciona absolutamente nada”.