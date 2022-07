En setiembre de 2021 se aprobó la Ley 19.973, de “Regulación de políticas activas de empleo dirigidas a favorecer el acceso a una actividad laboral remunerada, de los jóvenes entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad”. Esa norma estableció, en el artículo 5, que “las empresas que contraten trabajadores jóvenes, mayores de 45 años o con discapacidad en el marco de los programas establecidos en la presente ley, obtendrán subsidios destinados al pago de contribuciones especiales de seguridad social”. Los subsidios se harían efectivos a través de un crédito para cancelar obligaciones corrientes de la empresa ante el Banco de Previsión Social (BPS). Además, las empresas que contrataran mujeres también podrían ampararse en esta ley.

Ahora, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció la implementación de un decreto que amplía estos beneficios. Se estableció un descuento de 5.000 pesos por mes en los aportes a la seguridad social para las empresas que contraten personal de entre 30 y 45 años. La condición es que la contratación se produzca entre julio y octubre, y las personas tienen que haber estado desocupadas los últimos seis meses. Según informa la Secretaría de Comunicación de Presidencia, el empleador deberá presentarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde se controlará que el trabajador cumpla los requisitos y se trasladará la información al BPS para que se hagan efectivos los descuentos.

Mieres dijo que el objetivo es “incentivar la contratación”, por cuatro meses, en el rango etario que no está comprendido en la ley.

En declaraciones a la diaria especificó que el beneficio será sólo por estos meses y aclaró que es en una franja de edad que tiene menos desempleo. A finales de junio el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos sobre el mercado laboral ajustados a mayo. De allí se desprende que la tasa de actividad se ubicó en 61,7% al igual que en abril; que la tasa de empleo bajó dos décimas con respecto al mes anterior, a 56,7%; mientras que la tasa de desempleo aumentó cuatro décimas, de 7,7% en abril a 8,1% en mayo.

El ministro dijo que la medida se trata de “un adicional temporal”, una respuesta a “la aceleración de la inflación”.

A principios de julio el INE publicó la evolución de los precios. El índice de precios del consumo (IPC) aumentó 0,59% en junio y, en la medición a 12 meses, mostró una mínima baja al ubicarse en 9,29% -cuando era 9,37% en los 12 meses a mayo-. Así la inflación se consolida arriba de 9%, valor que alcanzó en los últimos cuatro meses, cuando osciló entre 9,3% y 9,4%.

“Ahora la inflación se ha moderado; de todas maneras seguimos en un rango alto, estamos en 9,3. Creo que la inflación va a seguir bajando, en la segunda mitad del año se va a ir moderando, pero al cierre de 2022 estaría en ocho y algo”, dijo Mieres.

El objetivo de este decreto es que la persona conserve el trabajo, más allá de los cuatro meses: “La idea es que sea un impulso a la contratación”, sostuvo el ministro.

Mieres comentó que desde el MTSS están trabajando para que los trámites sean automáticos. “El problema que vemos es que algunos empleadores tienen cierto rechazo a hacer trámites, por lo que [los beneficios] no se están usando, nunca se usaron, en realidad. Todas estas leyes de promoción del empleo han tenido poca respuesta, lo que queremos es quebrar esa tendencia. Cuando se hace una solicitud al MTSS para ampararse en la ley de promoción del empleo, la aprobación sale en 48 horas, pero después se va al BPS. Lo que queremos es tener alguna aplicación automática; no es fácil, porque tenemos que controlar que los requisitos se cumplan, pero estamos en eso”, aseguró.

El beneficio para las empresas no es retroactivo; si se contrata en agosto, el descuento será por tres meses y así hasta el 31 de octubre. En cuanto a las empresas, no hay limitaciones por rubro, y los trabajadores tampoco tienen que ser de contexto vulnerable; lo que sí se exige es que no hayan tenido trabajo en los últimos seis meses, y esto se chequea a través de los aportes al BPS. “Nos importa ayudar a aquellos sectores de la población que tienen más dificultades de empleabilidad”, explicó Mieres.

El ministro dijo que esta se trata de otra medida de protección del empleo y recordó que siguen vigentes los beneficios para las empresas que contraten personas con alguna discapacidad, mayores de 45 años, y mujeres.

“Estamos en un momento en que queremos que el empleo siga creciendo, está claro que ya ha habido una recuperación de los niveles de empleo con relación a la prepandemia; además el país va a crecer y seguramente se van a crear nuevos puestos de trabajo y este es un impulso que va en línea con esa necesidad de mejorar el trabajo de la gente”, declaró el ministro.