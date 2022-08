Para los trabajadores de las cooperativas del transporte es “injusto” que no estén incluidos dentro de los grupos que se podrían seguir jubilando a los 60 años en caso de que se apruebe tal como está el anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social, que en la mayoría de los casos impone una extensión de la edad mínima de jubilación hasta los 65 años. Por este motivo, este jueves realizarán un paro parcial con movilización para hacerle llegar una carta al presidente en la que expresan sus motivos para posicionarse contra el anteproyecto.

En un comunicado, la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) expresa su preocupación “ante la decisión de aumentar la edad mínima de jubilación para el transporte a 65 años”, y pregunta: “¿Se imagina usted como pasajero de un vehículo de transporte colectivo conducido por una persona de más de 60 años obligado a seguir trabajando con la dinámica actual del trabajo? ¿Se imagina a un trabajador de transporte de carga conduciendo innumerables horas, sin el descanso necesario y sin controles estatales adecuados?”.

“Nos preguntamos: ¿qué va a pasar con los compañeros que no puedan renovar las licencias de conducir y aún no estén en edad de retiro? ¿Quién se va a hacer cargo de su trabajo y de su salario?”, agregan los trabajadores en el comunicado.

El objetivo, según dijo Julio Spinetti, dirigente de Ascot, a la radio Universal, es explicar por qué es un riesgo extender la edad de jubilación de los trabajadores del transporte. “Creemos que los trabajadores del transporte no podemos, no estamos en condiciones de a los 60 años ir a renovar la libreta, que no nos la den y no tengamos un lugar de trabajo donde cumplir”, explicó.

“Hoy hay compañeros que van a renovar la libreta y tienen problemas de colesterol, de presión, y no se las dan. Hoy utilizan el lugar de guarda, porque el cambio de tarea es el de guarda, no hay otro lugar, pero dentro de unos años no va a existir”, detalló el dirigente sindical. Opinó que “a los trabajadores del transporte no nos favorece para nada, todo lo contrario, y bueno, vamos a tratar de llegar a una solución y que nos metan en la nómina de los gremios que necesitan jubilarse a los 60 años”.

La movilización implica que las últimas salidas de los ómnibus de las cooperativas sean a las 8.30 del jueves. Los trabajadores concentrarán en la zona de La Unión, por la avenida 8 de Octubre, y seguirán rumbo a la Torre Ejecutiva, donde entregarán la misiva al presidente. Apenas se concrete eso volverán a sus puestos de trabajo y se retomará la frecuencia habitual.