Luego de tres instancias de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), entre la última semana de noviembre y el jueves 14, no se registraron avances en las conversaciones entre la Asociación de Funcionarios del Registro Civil (Afureci) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El sindicato se declaró en conflicto hace 23 días por la falta de empleados en el organismo para desarrollar el trabajo en las oficinas localizadas en Montevideo, Ciudad de la Costa y Las Piedras.

Adriana Acosta, integrante de la mesa representativa de Afureci, explicó a la diaria que a pesar de que el lunes 4 y el jueves 14 del mes en curso hubo dos instancias respectivamente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con los negociadores de la cartera y con dos autoridades que representaron al MEC, más un integrante de COFE, no solo no se encontraron alternativas ni soluciones, sino más bien todo lo contrario.

Acotó que al MTSS, en nombre del MEC, asistieron el director general, Pablo Landoni, y el gerente de Recursos Humanos, el psicólogo Bernardo Salas.

Desde Afureci se entiende que hay avances, entre otras cosas, porque en Presidencia de la República aún no se aceptó la renuncia presentada aproximadamente hace un mes por Zulyana Andrea González López, directora general del Registro Civil. Como esa renuncia todavía no fue aceptada y firmada, tampoco puede asumir funciones Eduardo Murias, quien fue elegido para ocupar el lugar que dejará vacante González. Se desconoce hasta el momento si Murias será el nuevo director o si ejercerá el cargo de encargado de despacho.

“En el MEC no toman decisiones. El tema lo van dilatando. Quieren ver si nos cansamos y levantamos el conflicto. Además, hay trámites que no están siendo recibidos por el Registro Civil, pero que sí están siendo recibidos en el Ministerio de Cultura. Luego le adjudican un número de expediente, caratulan la gestión y después lo remiten nuevamente al Registro Civil. Pero, como hay medidas, no se reciben”.

Explicó que el miércoles 6 hubo una asamblea para analizar el conflicto y que en esa instancia se definieron más medidas. “Se votó que las partidas que se solicitan por web, que sean de Montevideo, no se van a procesar. Hablo de partidas en formato manuscrito. Pasa con ese tema que hay partidas de extranjeros que están inscriptos desde 2014 para atrás, que son manuscritas, que tampoco se están entregando, y es en el único lugar en el que la pueden retirar. El MEC lo que hace cuando el usuario entra a la web para solicitar una partida... llega un momento que te aparece un aviso que dice que por medidas de Afureci no se pueden pedir partidas en Montevideo y sugiere dirigirse a la intendencia departamental”.

En ese sentido, resaltó que el MEC fue el que ordenó interrumpir el trámite, y que ni los trabajadores ni el sindicato tienen esa potestad y conocimientos para aplicar tal medida.

Señaló que otra nueva medida decidida el 6 fue que en las oficinas donde los ciudadanos se inscriben para casarse no se recibe el denominado “edicto de precatorio”. Es para las personas que se inscribieron en otros departamentos, pero residen en Montevideo. La ley exige que el edicto se publique en donde vive la persona. El documento es presentado en el Registro Civil y al noveno día se le devuelve al ciudadano. Pero si no se realiza la publicación correspondiente por el Registro Civil, las personas no se pueden casar en el interior, porque sería infringir la ley. El trámite tampoco se realiza actualmente. “Viene la gente y los mandamos para atrás”, dijo.

La directora envió un comunicado a todas las alcaldías del país informando que, en virtud de esa medida, “los edictos de precatorios se tenían que remitir a la Dirección General del MEC en un sobre cerrado. Eso no es nada, porque si no lo publica están cometiendo un error, pero aparte, si lo publicaran en el MEC, que no creo que lo vayan a hacer, es ilegal. Entonces, la propia administración también está cometiendo ilegalidades e irregularidad con respecto al trámite”, comentó. Aclaró que “eso es para presionar y boicotear al sindicato. González es abogada y escribana, y sabe que eso no lo puede hacer”.

Sobre las autoridades del MEC, dijo que “van siempre los mismos al MTSS, asisten para cumplir con las formas, pero no presentan soluciones. Siempre dicen lo mismo. Además, ahora se viene la época de licencias. Habrá oficinas en las que los funcionarios se tomarán licencias y no se podrá atender a los ciudadanos. Hay una oficina en la que una trabajadora quedará prácticamente sola, ya que un funcionario cumple 70 años y se jubila. Pero si ella se toma licencia, quizás queda un juez solo para atender todos los trámites. Es caótico”.

Afirmó que “pretenden que los trabajadores aportemos la solución, y es la administración la que tiene que solucionar. Tenemos claro que por cuestiones de presupuesto y por la Constitución no pueden ingresar funcionarios presupuestados. Entonces, que traigan becarios o pasantes. Para ellos no hay manera de hacer nada, y encima nos atacan”. Acosta recordó que en 2020, el ministro del MEC, Pablo da Silveira, se comprometió a gestionar una excepcionalidad para que ingresara personal al organismo, pero que no fue posible porque el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo que no.

Sobre la posibilidad de habilitar el ingreso de más becarios o pasantes por el periodo de 18 meses, dijo que actualmente hay cinco trabajando para el Registro Civil y que la decisión de hacer ingresar a más personas para ocupar ese tipo de cargos depende exclusivamente del Ministerio de Cultura, que es quien contrata y paga los salarios. Al estado de situación, dijo que “lo peor vendrá en 2024, dado que, además de que no habrá Rendición de Cuentas, hay unos 36 funcionarios con causal jubilatorio, contando las oficinas de Montevideo y Canelones. Los funcionarios presupuestados que tienen menos rondan los 40 años. No hay trabajadores de menor edad”.

La próxima reunión entre todas las partes es el miércoles 27 de diciembre en la Dinatra. La secretaria reconoció que COFE “va a presionar” para que antes de esa fecha en Presidencia de la República se acepte la renuncia de González y se confirme la designación de Murias. Comentó, además, que una de las medidas que queda por ser tomada es no inscribir a más parejas para casarse. “No se descarta ninguna medida. Y si para esa fecha no asumió Eduardo Murias, agudizaremos más las medidas y el conflicto”, avisó Acosta.