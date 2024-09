En la semana que comienza el lunes 23 se reunirá la asamblea de delegados de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) para analizar cuáles son los próximos pasos a seguir, tras el estancamiento de las negociaciones con el Poder Ejecutivo por el tema de las certificaciones médicas. En ese marco, y con todas las filiales presentes, se evaluarán las medidas a tomar y el alcance de las mismas.

Martín Pereira, presidente de COFE, dijo a la diaria que una oportunidad de acercar las partes tuvo lugar el lunes 9, cuando debían reunirse en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) los negociadores de esa cartera, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y representantes de COFE.

“Todo sigue muy trancado. Sin contar a los negociadores del sector público de la Dinatra, fueron solo los integrantes de la ONSC. No duró más de 20 minutos. No hubo mucho para hablar. Desde COFE planteamos nuevamente el rechazo al nuevo régimen de certificaciones médicas, que no se había comunicado en tiempo y forma la resolución, y que en algunos organismos creó problemas sobre cómo aplicarlo y sobre qué casos y cuáles no”, dijo el dirigente, quien fue uno de los asistentes por COFE.

Pereira afirmó que informó a las partes que COFE seguirá adelante con el recurso presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con las acciones judiciales a nivel nacional que sea conveniente iniciar. Mencionó que en ese encuentro “los representantes de la ONSC no dijeron mucho”. “Es el eslabón más débil en cuanto al Poder Ejecutivo. Sí se dijo que, con la ausencia de los demás actores del gobierno, no se estaba respetando la negociación colectiva”.

Las medidas que puedan tomarse, pueden ser aplicadas ya sea en los últimos días de setiembre o en el comienzo de octubre próximo. “Eso no solamente lo define la asamblea, sino también hay que escuchar las propuestas que los sindicatos aportan para ser consideradas”, dijo Pereira, quien sostuvo que igualmente se irá dialogando con los gremios de forma previa, a los efectos de llegar a la asamblea de delegados con opciones e ideas para ser discutidas.

Pereira aseguró que, en este tema, COFE “ha dado muestras de buena fe en la negociación durante los casi cinco años de gobierno. Pero también, en la política, están las señales que se dan. Y que no hayan ido, es clara la señal que da el Poder Ejecutivo, y la organización dará una clara respuesta en consecuencia con esa señal”.