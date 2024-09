El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) decidió analizar en las próximas dos sesiones la resolución tomada por la División Jurídica Notarial del organismo de sumariar a la funcionaria que se desempeñaba en el Proyecto Travesía y que presentó una denuncia por acoso sexual. La trabajadora fue sancionada con la retención de sus haberes y seis meses apartada del cargo en el que cumplía funciones. Esta decisión desencadenó la adopción de medidas por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Suinau).

El vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, dijo a la diaria que habían dialogado con el Suinau previo al paro y que el sindicato había planteado “que iban a presentar una nota sobre el caso del sumario con el que un grupo de funcionarias no están de acuerdo”.

Sostuvo que las trabajadoras de la institución, acompañadas por el presidente del Suinau, José Lorenzo López, presentaron una nota con algunos planteos, principalmente el de revisar y reconsiderar la decisión tomada sobre la funcionaria que denunció, “y quedamos en que lo íbamos a considerar nuevamente y ver si corresponde, por ejemplo, disminuir la sanción o no. Eso lo hemos hecho muchas veces en distintas situaciones, en base a recursos, a solicitudes del sindicato o de alguna persona que lo ha planteado directamente”.

Velázquez aclaró que “a la funcionaria no se le sanciona por hacer la denuncia, se la sanciona porque la División Jurídica, cuando hace la investigación, sugiere aplicarle un sumario porque encuentra elementos que configuran irregularidades de la persona. No sólo de la denuncia, sino de otras cosas. No puedo dar más información de ese proceso, ya que es reservado”.

Posteriormente, explicó que, en este caso, un abogado de Jurídica redactó el sumario y este pasó a manos del director de Asesoría Letrada, que hizo un informe de la instrucción del abogado. Acto seguido, la directora de Jurídica realizó un informe final que fue elevado al directorio.

El jerarca reconoció que, “de lo que se eleva al directorio, nos tocamos ni un punto ni una coma. Dejamos la resolución como la plantearon y eso fue lo que votamos. Ahora, con este planteo y como ha sucedido en algún otro caso, vamos a analizarlo nuevamente, a ver si la sanción fue la adecuada o pudo haber sido menor”.

El jerarca manifestó que no vio el expediente, pero lo estudió su abogado, quien presentó un informe, y con base en eso votó. Por otro lado, criticó que se ocupara durante algunos minutos el edificio de INAU: “No me parece que haya sido la forma de solicitar evaluar el caso, cuando ya lo habían solicitado por teléfono y les habíamos dicho que sí, que lo íbamos a considerar”.

Consultado acerca de las expresiones de López, quien sostuvo que en el INAU “hay una locura institucional” y que de esta situación es responsable el directorio, Velázquez reconoció que el organismo “tiene deficiencias en todos los niveles” y cuestionó que es “increíble cómo llegan al directorio temas que son súper menores”. “No hemos logrado que los manejen los responsables y las áreas, y se lleva todo el directorio, esto es histórico. Desde que asumí, al directorio llegan entre 120 y 150 asuntos por semana. A su vez, en el directorio hay algunos temas, y el presidente lo dijo en una entrevista, que a nivel de la Dirección General falta una mayor ejecutividad y responsabilidad en la ejecución de las tareas y eso sobrecarga el directorio”, añadió.

También criticó a la directora por la oposición, Natalia Argenzio, que, “desde este año, más o menos, está en una posición de entorpecer permanentemente las sesiones de directorio”, y agregó que “hay una falta de organización en la gestión del INAU que afecta hasta el funcionamiento del directorio”. “Coincido con el sindicato en parte de las aseveraciones que realizan, y lo he planteado desde que asumí”, expresó.

López: “El presidente de INAU nos dijo que le parecía excesiva la sanción”

El presidente del Suinau dijo a la diaria que la medida de paro y manifestación desarrollada el pasado miércoles “tuvo una muy buena convocatoria de compañeras que fueron las protagonistas de la movilización”. Agregó que “por momentos se ocupó el edificio de la sede del directorio y, a partir de eso, se generó una instancia de reunión con la directora en representación del Frente Amplio, Argenzio, y otra instancia después con Velázquez, que estaba en el edificio”.

Mencionó que se hizo entrega de una nota “pidiendo la reconsideración del tema”, y las autoridades asumieron “que en la próxima reunión de directorio se van a analizar las dos sanciones que están planteadas para las compañeras”.

López explicó que, con los fundamentos que presentaron y “con la preocupación que se demostró en esta movilización”, “hay posibilidades de que se pueda revocar esa resolución y ver si hay opciones de generar una nueva instancia en el directorio, donde se resuelva otra cosa, que puede ser directamente levantar las sanciones o, por lo menos, disminuir su alcance”.

El dirigente resaltó que, por otros temas, hubo una reunión el martes con el presidente de INAU, Guillermo Fossati. “Lo pusimos al tanto de la situación y nos dijo que en principio se podía revisar si había fundamentos, pero no adelantó su opinión”.