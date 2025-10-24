La Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) emitió este lunes un comunicado público, en el que expresa que a partir del 15 de diciembre los bancos privados cambiarán el horario de atención al público, que dejará de ser de 13.00 a 17.00 para pasar a 10.00 a 14.00.

La medida contempla las sucursales de los bancos BBVA, Citi, Banque Heritage Uruguay, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank.

Desde ABPU sostienen que la modificación busca “alinear a la banca uruguaya a las prácticas internacionales”. En ese sentido, la asociación menciona que “en la mayoría de los países los bancos atienden desde la mañana”. Pone como ejemplo a Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido y especifica que en Argentina y Brasil los bancos abren a las 10.00, mientras que en España lo hacen a las 8.30.

Además, ABPU indica que el cambio responde a “modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano”.

Por otro lado, afirma que la atención telefónica, digital y cajeros automáticos se mantendrán en su modalidad y horario habituales. Para febrero de 2026 se prevé hacer una evaluación de la medida, tras la cual decidirá si la mantienen o la revocan.

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) señala que se trata de una decisión “unilateral e inconsulta”, explicó el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado del sindicato, José Iglesias, a la diaria.

“La medida fue comunicada el mismo día de la publicación del comunicado. Tenemos bipartitas, reuniones y negociaciones de las representativas con los bancos, y en ninguno de esos espacios los bancos informaron de esto”, dijo el secretario adjunto del consejo, Javier Zarazola.

Iglesias agregó que entienden que también se debe a una “decisión empresarial”, que “trae aparejado cambios en las condiciones de trabajo”. Además, apuntó que “los bancos han venido reduciendo de manera notoria la cantidad de agencias y sucursales en barrios de Montevideo”.

Con respecto al argumento de ABPU de alinearse con las prácticas internacionales, Iglesias respondió: “Esto es más que un tema de posicionamiento de cómo funciona el resto de la plazas, es cómo está funcionando esta plaza”. A su vez, añadió que en la actualidad hay “menos agencias” y que “hoy tiene operaciones que no se realizan en las agencias, que hoy tiene agencias que no tienen cajas, que remiten a los clientes a un corresponsal o se remiten a operaciones para realizar en páginas web, o muchas veces hay un teléfono que contesta desde el exterior”.

Desde el Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU pretenden establecer mesas de negociación.