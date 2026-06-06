El Parlamento citará al Ministerio de Transporte y a jerarcas de Copsa por la situación de la empresa

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Robert Silva, considera que la compañía “tiene un problema estructural”, al cual “en algún momento hay que encontrarle una solución”.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores recibió este jueves a una delegación de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), que realizó una exposición sobre las dificultades que la empresa presenta desde hace años para abonar mensualmente los salarios y las licencias de los trabajadores.

Al respecto, el presidente de la comisión y senador del Partido Colorado, Robert Silva, dijo este viernes a la diaria que “ya se resolvió que se convocará a las autoridades del Ministerio de Transporte porque Copsa es un problema estructural que nos golpea a todos los uruguayos. Como ciudadano vengo escuchando la misma realidad de Copsa hace muchísimo tiempo. Entonces, en algún momento hay que encontrarle una solución”. Dijo que se debería definir “si es viable o no es viable”.

“Sería bueno abordar esa temática” también en la Agencia Metropolitana de Transporte, en la que están trabajando los tres gobiernos departamentales de San José, Canelones y Montevideo, además de en el ámbito parlamentario, consideró.

Señaló que “es terrible la situación de los trabajadores, que en el mejor de los casos cobran el 50% del sueldo el día 10 de cada mes y después no saben cuándo van a cobrar el saldo restante”. En ese sentido, señaló la necesidad de convocar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para conocer qué trabajo está realizando para abordar el problema.

Sobre la instancia en el Palacio Legislativo, el presidente de la ATC, Marcelo Pérez, dijo a la diaria que “los legisladores de la comisión nos recibieron y escucharon. Se plantearon los problemas que hay en la empresa, desde hace tiempo, para el pago en tiempo y forma de los salarios. Fue así que nos informaron que convocarán a las autoridades del Ministerio de Transporte y también a directivos de la empresa”. Resaltó que “los legisladores quieren saber qué está pasando actualmente con la gestión de la compañía. Hay que esperar”.