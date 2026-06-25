Sutiga reclama al Mides por pago de partidas atrasadas a trabajadores tercerizados

Visibilizar la situación, no recibir nuevos usuarios ni aceptar derivaciones de otros centros, son algunas de las acciones en ejecución por parte de los trabajadores de refugio de la Fundación Madres del Cerro.

El Núcleo Sindical Tróccoli - Fundación Madres del Cerro (organización de la sociedad civil, OSC, en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, Mides) informó que “tomará medidas como protesta y visibilización de la situación actual”, por una partida adeudada a los trabajadores desde marzo por el Mides.

Por intermedio de un comunicado, la fundación informó al Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) que “ya no hay fondos para abonar los aguinaldos, próximos sueldos e insumos básicos para sostener el refugio” que gestionan, y que también hay trabajadores que están cancelando sus licencias debido al faltante de dinero”. Por estos motivos, los funcionarios tomaron una serie de medidas, entre ellas, “no recibir más cupos ni por noche ni permanentes”, y mantener las tareas en el centro con los actuales usuarios.

Otra de las acciones definidas es comunicar a la opinión pública esta situación, “que es desgastante y vulnera nuevamente nuestros derechos como trabajadores”. El texto expresa además que esperan “una respuesta urgente” del Mides “por esta situación, la cual ya vivimos hace pocos meses atrás, y que genera altos niveles de estrés y angustia en todos los trabajadores y trabajadoras”.

Por este tema, el secretario de Trabajadores Tercerizados del Sutiga, Diego Andrada, dijo a la diaria que “esto no es nuevo, ya que se viene reclamando desde hace años por los atrasos de las partidas, con las organizaciones y ante el Mides”. Agregó que en el caso del Núcleo Tróccoli–Fundación Madres del Cerro, les adeudan licencias -que no se pudieron tomar los trabajadores- y que “la OSC no tiene ninguna novedad del pago de los aguinaldos, y menos del próximo sueldo a pagarse en julio”.

Comentó que “es importante informar a la población que aún se tienen estas dificultades con el Mides, y teniendo en consideración también que ingresó el invierno, y el trabajo en diversas ocasiones es complicado para los trabajadores. Es un momento delicado para todos, incluso también para los usuarios”.

Solicitud a la Dinatra por Construyendo Valores

Andrada explicó que, por una situación de similares características, en la organización Construyendo Valores -también en convenio con el Mides-, “se pedirá la intervención de la Dirección Nacional de Trabajo [Dinatra]”, a los efectos de intentar alcanzar una regularización del tema. Por este asunto, Sutiga emitió también un comunicado al inicio de esta semana.

El texto expresa que los trabajadores y trabajadoras del núcleo sindical de Construyendo Valores “hacen pública la grave situación que atravesamos. Al día de hoy seguimos sin percibir el salario correspondiente al mes de mayo, dejando a decenas de familias en un contexto de profunda incertidumbre económica”.

La declaración agrega que “quienes sostenemos diariamente la atención y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, nos vemos obligados a movilizarnos para reclamar algo tan básico como el cobro del salario”, y que la situación “genera un importante desgaste humano, emocional y económico para todos los trabajadores y trabajadoras”.

Hasta que no se regularice la situación, como medidas, la organización resolvió no recibir nuevos ingresos ni aceptar derivaciones de otros centros hasta que no se haga efectivo al menos el pago de los salarios adeudados. El sindicato “exige el pago inmediato de los salarios y de todos los haberes adeudados”, incluyendo la liquidación pendiente del contrato anterior, la media hora de descanso adeudada y el aguinaldo. Asimismo, reclama la regularización de la categoría laboral y el reconocimiento del grupo de actividad que corresponde a los trabajadores.