Pedidos Ya y trabajadores no alcanzaron un acuerdo en negociación por ajuste de tarifas

La Unión de Trabajadores de Pedidos Ya (UTP) cuestionó la posición de Pedidos Ya después de una reunión tripartita celebrada este miércoles en la órbita de la Dirección Nacional de Trabajo. La organización sindical entiende que para negociar un ajuste en las tarifas la empresa “insiste en acordar como condición que se firme un documento en contra de las demandas y juicios de los repartidores”. Por intermedio de un comunicado, el gremio explica que “dicho documento tiene como objetivo obligar a los trabajadores a renunciar a sus derechos, los cuales son violados diariamente, siendo esta una razón por la que los trabajadores inician procesos de demanda”.

Según expresa el texto, durante la reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, los representantes de la empresa “alegan que la única opción para lograr un ajuste de tarifas o una posible negociación debe ser condicionada a la firma y aceptación del documento”. Para el sindicato, eso corresponde “a una imposición patronal por parte de la empresa y una estrategia que busca reducir el impacto de las demandas que recibe la empresa por incumplimientos de contrato y dependencia laboral encubierta”.

La UTP expresó que “rechaza estas acciones”, y exhortó a los repartidores a expresarse y tomar acciones de forma pacífica “para exigir que la solicitud de ajuste de tarifas sea tomada en cuenta”. “Se planifican acciones a nivel general, pero debido a los mecanismos de control del sistema de ranking es difícil que muchos compañeros en situaciones de extrema precariedad liberen los turnos para apoyar”, señaló. Con referencia a la propuesta de la firma multinacional, precisó que esta “solo negociaría un aumento con quienes firmen el documento, lo que significaría renunciar a sus derechos laborales”.

La versión de Pedidos Ya

El gerente de Legales de la empresa, Rodrigo Turturiello, comentó a la diaria que la empresa recibió una citación para ser parte de una mesa de negociación colectiva en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo, y que allí, por parte de los trabajadores, se recibieron tres planteos.

Explicó que uno fue un ajuste en la propuesta de honorarios que se le abona a los repartidores, otro tenía relación con “ajustes en el sistema de grupos, que organiza la selección de horas de conexión que los repartidores le dedican a la actividad”, y la tercera propuesta era que la empresa limite la cantidad de horas que los repartidores de Maldonado le dedicaban al trabajo.

Turturiello afirmó que por estos temas se mantuvieron dos instancias –una este miércoles–, en donde “se desarrolló un intercambio positivo, bueno y respetuoso”, y que la respuesta de la empresa fue que “todos los planteos efectuados son en el marco del modelo de contratación que la empresa ofrece a los repartidores. Además, desde el lado de los trabajadores también lo manifestaron así”. También expresó que en términos de tarifas, la empresa realizó un ajuste el pasado 11 mayo, y que “ese ajuste superaba incluso los sucesivos aumentos del combustible que hubo este año”.

“Desde hace más de cinco años que la propuesta de remuneración de la empresa hacia los repartidores viene al alza. Es decir que los ingresos crecen, incluso por encima de lo que es la inflación. Este año no viene siendo la excepción, pues justamente el ajuste que se hizo en mayo supera lo que es el incremento de los costos. Sin perjuicio de eso, se contestó que si los trabajadores querían discutir un nuevo ajuste, la empresa con gusto lo hace, pero tenemos que tener claro en qué marco”, dijo.

En ese sentido, agregó que si la empresa otorga un nuevo ajuste de honorarios, “ese ajuste se circunscribe únicamente a lo que es la tarifa y el contrato de prestación de servicios, porque la empresa no quiere que después los repartidores desconozcan lo firmado y que se arrepientan y reclamen en el Poder Judicial, como muchos lo vienen haciendo”, esto influye en la incidencia de ese ajuste en lo que pueden ser rubros laborales tales como licencia, aguinaldo y salario vacacional.

El abogado afirmó que se entendió, por parte de la empresa, que la posición “era honesta y transparente al momento de poder circunscribir esa negociación en el marco del modelo de contratación que tenemos hoy”, y aclaró que en la reunión en el Ministerio de Trabajo “había referentes de todas las zonas logísticas y de Maldonado”, pero que “no había una organización sindical detrás de la representación de los trabajadores. Muchos trabajadores entendieron el planteo e incluso aceptaron continuar con las negociaciones. Otros estuvieron en desacuerdo. Se quedó en libertad de acción cada una de las partes”.

Con referencia a la afirmación de la UTP sobre que la empresa “exige” a los repartidores a firmar un documento en el cual se establece que son trabajadores autónomos, Turturiello expresó que “Pedidos Ya tiene más de 200 acuerdos firmados individualmente en donde los repartidores declaran reconocerse autónomos […] Eso no es una novedad”. Además, afirmó que “para que la empresa tenga claro cuál es el costo que generaría ese ajuste, lo que planteamos es firmar un convenio en donde el eventual aumento que se pueda negociar quede circunscrito al contrato de prestación de servicio que firmamos. No puedo hacer firmar un documento que después cada trabajador lo desconozca y pretenda sobre ese incremento reclamarme beneficios laborales”, concluyó.