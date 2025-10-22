Marcela Barrios y Juan Castillo, el 22 de octubre, durante la reunión bipartita junto a dirigentes del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, en la Dinatra.

Autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), con la directora Marcela Barrios al frente, mantuvieron el miércoles una reunión con dirigentes del Sindicato Único Portuario y Ramas Afinaes (Supra) para intercambiar y evaluar diversos puntos de la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) esta misma semana para destrabar el conflicto que mantienen en la Terminal Cuenca del Plata con la empresa belga Katoen Natie.

Sobre la propuesta del MTSS, el presidente del Supra, Alejandro Díaz, dijo a la diaria que tienen “algunas diferencias”, en particular con “la comisión de seguimiento del acuerdo que se pueda alcanzar”. El dirigente recalcó que “ese es un punto central” y agregó que se espera que la empresa Katoen Natie no innove, porque “no puede ser que mañana la empresa cambie las reglas y cree un conflicto por otra cosa”.

Díaz insistió que el sindicato no innovará “en los próximos seis meses, que es lo que dura el actual convenio colectivo vigente”, y resaltó que la estrategia del MTSS es reunirse por separado con las partes.

El dirigente prefirió no dar detalles de la propuesta que el sindicato discute actualmente con el ministerio, dado que las negociaciones aún se mantienen.

El martes, además de la reunión entre los representantes del Supra y los jerarcas de la Dinatra, estaba prevista una reunión entre las autoridades del ministerio y la empresa Katoen Natie, pero esta fue suspendida una hora antes de desarrollarse. El Supra espera que se mantengan las negociaciones en varios temas dentro del actual convenio colectivo, que vence en seis meses, y que se negocien las diferencias entre el gremio y los trabajadores.

Por el momento, el sindicato no realizará ninguna asamblea y se esperan las novedades que puedan surgir en el MTSS, en la eventualidad que la cartera logre avanzar en alguno de los puntos con la empresa, pese a la reunión que fue suspendida. Cuando el gremio tenga nueva información de las negociaciones, decidirá cuándo realizará una nueva asamblea y los puntos a discutir. Tampoco está previsto que se tomen medidas para este jueves.

la diaria intentó contactarse con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y con la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, pero no obtuvo respuesta.