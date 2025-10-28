Los trabajadores afiliados en la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) hicieron este lunes un paro con movilización. Las principales demandas son el aumento del salario de los empleados y la mejora en las condiciones de trabajo.

“Montevideo Gas aumenta sus ganancias y los trabajadores seguimos postergados. Aumento del salario real ya”, decía una pancarta que los trabajadores desplegaron en la entrada del establecimiento de la firma, en General Flores y José Batlle y Ordóñez, durante la movilización que se llevó adelante desde las 7.00.

Alejandro Acosta, dirigente y uno de los referentes de Uaoegas, dijo a la diaria que “este miércoles el gremio participará en la movilización del PIT-CNT y el jueves se mantendrá una reunión con Jorge Polgar, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Consultado acerca de cuál es el objetivo de la reunión con el jerarca de la OPP, respondió que buscan “saber si realmente la posición de la empresa es un lineamiento de la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas o si es una excusa”, dado que la compañía expresó tiempo atrás que su postura responde a lineamientos definidos por el actual gobierno.

Acerca de si existió alguna comunicación con representantes de la empresa posterior a la movilización, el dirigente contestó que “no hubo ni hay ninguna comunicación”, y que tras considerar que fracasaron las negociaciones con la empresa, se aguarda para los próximos días “si hay nueva negociación tripartita”, pero advirtió que “si la empresa no cambia su postura, es difícil que se logren avances”.

Por su parte, con referencia a próximas acciones, el sindicato realizará este viernes otro paro con concentración en la plaza Independencia, zona en la que están ubicadas las oficinas de Montevideo Gas. La hora y características de la medida se decidirán este martes durante una reunión de la Mesa Directiva del sindicato.