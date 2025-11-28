La Asociación Uruguaya de Laboralistas (AULA) lleva a cabo el 11° Encuentro de Derecho del Trabajo este viernes y sábado en las instalaciones de Espacio Colabora. El evento reúne a especialistas, profesionales del derecho, estudiantes y operadores del sistema laboral para analizar los temas más relevantes y actuales del sector.

El secretario general de AULA, Daniel Parrilla, dijo a la diaria que los tres ejes principales del encuentro son “Trabajo y tecnología”, “Arbitraje en materia laboral” y “Nuevas normas referentes a funcionarios públicos”. El cronograma fue diseñado para contar con exponentes nacionales y extranjeros de trayectoria en esas áreas, mediante mesas de debate y espacios de intercambio académico.

“En los paneles se espera la presentación de diferentes posturas, lo cual para la asociación es indispensable, con el fin de construir una visión crítica respecto de esas temáticas. AULA considera que los puntos abordados en los tres ejes son hoy de urgente análisis y debate, porque con relación a ellos se juega el derecho del trabajo”, señaló el directivo.

El primer día, el evento comienza a las 15.00 y se extiende hasta las 19.00, culminando con la intervención del inspector general de Trabajo, Luis Puig, quien disertará sobre el futuro del trabajo y la incidencia de la tecnología. El sábado, la actividad se inicia a las 10.00 y finaliza a las 17.00. Se estima que unas 100 personas participen en la propuesta. Entre las dos jornadas se presentarán 20 disertaciones, nueve de ellas voluntarias y por fuera del programa oficial.