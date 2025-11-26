El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que pagará a jubilados y pensionistas una partida de fin de año, la cual podrá ser percibida desde el martes 2 de diciembre. En esa fecha comienzan a abonarse las pasividades correspondientes a noviembre.

Pueden acceder los jubilados que perciben pasividades de hasta 20.458 pesos. También los pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez y los beneficiarios de Asistencia a la Vejez (Mides), así como los mayores de 65 años al 31 de octubre que perciban pasividades de hasta 20.458 pesos.

El organismo aclara que, en todos los casos, los jubilados y pensionistas deben residir en territorio nacional y, a la vez, no percibir otros ingresos de origen público o privado. Unas 165.244 personas, en total, podrían acceder al beneficio.

La cantidad de beneficiarios podría ampliarse a casi 10.000 más, informó el BPS, que explicó que “se trata de beneficiarios de pensión por sobrevivencia que deben presentar una declaración jurada para acreditar que el promedio de ingresos del núcleo familiar no supera los 20.458 pesos”. Esta gestión puede realizarse a través del servicio en línea con su usuario personal o presencialmente en las oficinas del BPS.