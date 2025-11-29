A instancias de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), las autoridades de Ceibal y delegaciones sindicales se reunieron el jueves para analizar la situación del trabajo docente tercerizado. En representación de los trabajadores estuvieron el PIT-CNT –con la presencia de su presidente, Marcelo Abdala–, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios. También asistieron a la reunión extrabajadores de la empresa Alorica, el sindicato de Ceibal, la Comisión de Trabajo Tercerizado y la Coordinadora de Trabajo Remoto, afiliada al Sintep.

Semanas atrás, la Coordinadora de Trabajo Remoto de Ceibal había cuestionado ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados las políticas de contratación de Ceibal.

Según contó a la diaria Camila Viera, integrante de la coordinadora, las organizaciones plantearon en la reunión del jueves la preocupación por los riesgos a los que pueden estar siendo expuestos los menores de edad, debido a la falta de controles reales sobre los proveedores extranjeros.

Asimismo, Viera señaló que los trabajadores cuestionaron el fundamento jurídico del régimen jornalero aplicado por los institutos, que consideran incompatible con el laudo del sector, y consultaron qué protocolos aseguran que haya una coherencia pedagógica y un seguimiento en un esquema de tercerización internacional.

En materia económica, los sindicatos preguntaron si Ceibal cuenta con un análisis que justifique el envío de más de 853 millones de pesos al exterior entre 2020 y 2024, y también si se evaluó el impacto fiscal del seguro de paro de los más de 600 trabajadores despedidos de Alorica.

Además, los colectivos pidieron explicaciones sobre la solicitud de despido de los ocho fundadores del núcleo pionero del programa, en febrero, y reclamaron garantías institucionales para evitar prácticas antisindicales. También cuestionaron que Ceibal haya individualizado a una delegada sindical en su última comunicación, contraviniendo principios básicos de representación colectiva.

Los sindicatos recordaron en la reunión que el viernes 28 de noviembre fue el último día curricular para cientos de docentes contratados como jornaleros, quienes quedarán sin ingresos hasta marzo, calificándolo como un incumplimiento reiterado de Ceibal.

La Dinatra fijó una nueva instancia de diálogo para el 15 de diciembre. Los colectivos esperan la participación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, de la Dirección Nacional de Empleo y de autoridades de contralor de Ceibal para obtener respuestas técnicas, jurídicas y económicas.

Por estos temas, la coordinadora continúa realizando gestiones para fijar una reunión con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. Asimismo, el colectivo será recibido por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, para exponer la situación, el miércoles 3.