El intendente de Canelones, Francisco Legnani, informó el viernes en la diaria Radio que un grupo de empresarios brasileños, del sector de las molduras -finalización de trabajos en madera-, planifica realizar una inversión en el departamento de Canelones. Se instalarán en el Parque Industrial de la ciudad de Progreso, situado sobre la ruta 5.

Agregó que el jueves mantuvo una reunión con integrantes del Polo Logístico, y que el proyecto abarcaría la contratación de personal para cubrir 200 puestos de trabajo. “Van a comenzar una serie de capacitaciones. Nos solicitaron currículums, y se va a contar con gente que quedó sin trabajo en la empresa Yazaki, que se desempeñaba en Las Piedras. Esto es importantísimo”, expresó.

Dijo además que la intención de los empresarios es que el personal sea capacitado en noviembre y diciembre y señaló que desconoce si la llegada de inversores brasileños al país tenga relación con el cambio de condiciones para negociar con Estados Unidos. “Canelones trabaja mucho con el gobierno nacional, y se sale a buscar inversiones al exterior, pero además, en el eje de ruta 5, facilita mucho la existencia del puerto. Se mira como un atractivo peculiar”, agregó.

Legnani prefirió no aportar más información sobre este anuncio, y aclaró que también tenía relación con respetar la intención de la empresa de realizar anuncios y avances cuando lo entienda adecuado.

Sobre el tema, Sebastián Vázquez, director general de Desarrollo Económico de la intendencia de Canelones, dijo a la diaria que los empresarios representan “a una empresa muy grande”, y que “se están instalando en Canelones con mucha velocidad” y agregó que luego de instalarse en Canelones, la empresa tendrá su planta en Rivera.

Afirmó además que el resultado de lo fabricado será “un 100% para exportar”, y afirmó que “los equipos técnicos de la empresa ya están capacitando al personal, lo que se realiza en dos etapas. Primero arman los equipos industriales, y luego continúan con la capacitación para quienes serían operarios”. Consultado acerca de las cifras de la inversión, expresó que prefería no brindar ese dato, pero que eran “varios millones de dólares”.

Acerca de si en los próximos días habrá algún anuncio oficial por parte de la empresa, respondió que eso es decisión de los empresarios, y que seguramente se concrete, pero durante el transcurso de diciembre. “Ya mantuvimos reuniones con equipos técnicos y autoridades de la empresa, pero muchas cosas se definirán el mes que viene”, afirmó Vázquez.