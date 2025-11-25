El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) definió un paro general nacional de 24 horas para este jueves.

La medida, en reclamo de mayor presupuesto y recursos para el Poder Judicial, será acompañada con una movilización a las 14.00 frente al Palacio Legislativo, con un encuentro de los manifestantes en la sede de la organización sindical.

El secretario general de AFJU, Pablo Elizalde, dijo este martes a la diaria que para el sindicato es importante que la medida tenga visibilidad, “para que se abran espacios de diálogo, no sólo para discutir cuestiones salariales, sino también el presupuesto para la Justicia, para que realmente se coloque el foco en la ciudadanía”.

En ese sentido, agregó que no puede ser que el Poder Judicial tenga uno de los presupuestos más pequeños del Estado, y señaló que ese presupuesto “es similar al del Poder Legislativo, con la diferencia de que el Poder Judicial tiene casi 500 sedes a nivel nacional, con casi 5.000 funcionarios, mientras que el Palacio Legislativo tiene dos sedes en Montevideo, y si llegan a 1.000 funcionarios, es mucho”.

Sostuvo también que si bien se brinda el mejor servicio posible, “con el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores, es necesario un fuerte impulso presupuestal, para mejorar el acceso de los ciudadanos al sistema de Justicia. Por eso realizamos un paro de 24 horas”. Los manifestantes destacaron que es “una de las asignaciones de presupuesto más bajas de la historia del Poder Judicial”.

Consultado sobre si en las últimas dos semanas la organización sindical mantuvo conversaciones con senadores oficialistas, respondió que sí, y que llegaron a la conclusión de que “para este gobierno no es prioridad el Poder Judicial”. En tanto, sobre la postura de la oposición para con la reasignación de recursos, afirmó: “nos expresaron que no hay chances de ingresar nada relativo al Poder Judicial”.

El Consejo Ejecutivo de APJU se volverá a reunir el próximo martes 2 de diciembre. Elizalde manifestó también que por el momento no está en consideración la posibilidad de profundizar las medidas, pero que dada la situación con el presupuesto nacional “no se descarta nada”.