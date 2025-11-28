De los 32 trabajadores despedidos por la empresa Claldy, durante la primera semana de agosto, tras participar de una reunión por Consejos de Salarios en el Ministerio de Trabajo, aún hay ocho que mantienen interés por recuperar su fuente laboral.

Por tal motivo, se celebró el jueves una reunión con un asesor del Ministerio de Industria, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, integrantes del PIT-CNT, la Cámara de Industria Láctea del Uruguay (CILU) y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL). El encuentro entre las partes se celebró en el Ministerio de Trabajo.

Acerca de esa reunión, el dirigente de la FTIL, Enrique Méndez, dijo a la diaria el viernes que “se abordó la situación de los despidos abusivos ejecutados en agosto, y en virtud de esa decisión, quedan ocho trabajadores intentando sostener una lucha para recuperar sus puestos de trabajo. De esa cantidad, dos de ellos pretenden iniciar una huelga de hambre el 2 de diciembre”.

Explicó que ante dicha posibilidad, el PIT-CNT planteó que “para no llegar a situaciones extremas como la huelga de hambre, y para que el movimiento sindical no tenga que tomar medidas por una acción de Claldy, solicitó que la empresa revierta su decisión y retome a los ocho trabajadores, reincorporándolos a su plantilla de empleados”.

Además, señaló que la central sindical solicitó a la CILU que “realice gestiones para que la huelga de hambre no se concrete, y que se levanten los despidos”. Ante eso, la Cámara de la Industria Láctea se comprometió a hacer dichas gestiones ante Claldy.

En esta instancia entre las partes, se acordó que los ministerios de Trabajo y de Industria convoquen a la empresa Claldy al ministerio de Trabajo. La reunión se concretará el lunes 1° a las 13.00, con la participación de la FTIL.

Si en esa reunión, Claldy acepta anular los despidos, se analizarán las condiciones de retorno a los puestos de trabajo, y se suspende la huelga de hambre y la instalación de una carpa en la plaza Independencia. Pero si la empresa rechaza el planteo, Méndez confirmó que el martes 2 por la mañana se instalará la carpa, con el inicio de la huelga de hambre por parte de dos trabajadores. En la medida, estarán presentes igualmente los seis trabajadores restantes.

Por este tema, la FTIL resolvió en su plenario nacional, celebrado el jueves, “mantenerse alerta y en sesión permanente”, a la espera de que se concreten avances, tras las gestiones realizadas por el PIT-CNT, más la intervención de los ministerios de Trabajo y de Industria y Energía. Méndez señaló que, en caso de instalarse la carpa, la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) y el PIT-CNT estarán apoyando también la instalación. La FTIL, a través de un comunicado, exhortó a Claldy a “recapacitar sobre las consecuencias devastadoras que provocan las prácticas antisindicales y los despidos abusivos”.