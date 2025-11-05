Muhammad Ibrahim, de Guyana, fue electo este martes director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el período 2026-2030, según informó el organismo en su sitio web.

Durante la 23ª Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura, el órgano máximo del IICA, que reúne a los ministros de Agricultura de las Américas, y que se viene desarrollando en Brasilia, los titulares de los ministerios votaron por el guyanés, que competía con el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay Fernando Mattos.

A fines de marzo, el presidente Yamandú Orsi se reunió con el canciller Mario Lubetkin, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y Mattos. Luego de esa instancia, el gobierno anunció que iba a postular a Mattos para dirigir el IICA. Ibrahim obtuvo 24 de los 32 votos posibles y asumirá el cargo el 15 de febrero.

“Trabajaremos con todas las naciones del continente americano para forjar un horizonte de cooperación. Me siento honrado y agradecido por haber sido elegido para liderar esta gran institución. Reconozco el notable trabajo realizado por el director general Manuel Otero”, dijo Ibrahim en el momento de aceptar el cargo.

El ingeniero agrónomo tiene “amplia experiencia en gestión internacional” y dedicó “35 años a la construcción de redes para aumentar la productividad y la resiliencia del sector agrícola en las Américas. Fue propuesto para el liderar el IICA por el gobierno de la República Cooperativa de Guyana”, explica el IICA.

Ibrahim será el sucesor del veterinario argentino Manuel Otero, quien encabeza el organismo desde 2018, ya que en 2021 fue reelecto para el cargo.