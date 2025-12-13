A través de una carta enviada este viernes al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y a la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) solicitó la convocatoria a un ámbito tripartito entre el gobierno, el sindicato y las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM).

En la carta, a la que accedió la diaria, se señala que este espacio de diálogo es necesario dado el “escaso avance logrado en la negociación del convenio colectivo”, lo cual se suma a “la medida de recorte de salario que viene sufriendo gran parte del colectivo de trabajadoras y trabajadores municipales desde octubre”.

En la misiva se sostiene que el gremio de funcionarios municipales ha sido “paciente” y “ha apelado a la negociación de buena fe”; no obstante, en este momento “Adeom considera que no existe reciprocidad de la otra parte, donde sistemáticamente se cambian los ámbitos agenciados y no se da respuesta alguna a los reclamos realizados”. La carta está firmada por el presidente y la secretaria general del gremio, Julio Cameto y Silvia Tejera, respectivamente.

En diálogo con la diaria, Tejera señaló que en la última asamblea general del sindicato, el pasado 27 de noviembre, los trabajadores resolvieron presentar una contrapropuesta a la IM, en el marco del proceso de negociación del convenio colectivo. Estaba previsto que el diálogo continuase este viernes, pero, según Tejera, por decisión de la comuna capitalina la instancia de intercambio se postergó para el jueves 18 de diciembre.

La secretaria general de Adeom señaló que el sindicato pretendía recibir una respuesta por parte de la IM a un planteo realizado sobre el recorte del denominado “sexto día”, con la intención de que este recorte sea levantado a partir del 1° de enero de 2026. Dijo que dicha resolución “fue parte de los recortes que implementó la Intendencia de Montevideo; fue general”.

Tejera explicó que “el sexto día es una jornada de trabajo que está regulada por decreto de la Junta Departamental, y existe por normativa que indica el procedimiento, tanto para otorgarla como para quitarla”. Para Adeom, la IM “violentó ese procedimiento” durante la actual gestión. Tejera mencionó además el “agravante” de que la quita de ese sexto día fue para algunos funcionarios municipales, y no para todos por igual.

Consultada sobre si Adeom tiene previsto ejecutar medidas de lucha, Tejera señaló que en los próximos días el gremio realizará dos asambleas territoriales, mientras que la dirección del gremio se reunirá el próximo lunes 15 de diciembre para evaluar la posibilidad de implementar un paro de 24 horas, en un día a definir.