El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el informe de los índices de actividad, empleo y desempleo correspondiente a noviembre. Del boletín técnico se desprende que en ese mes la tasa de actividad se situó en 64,7%, la tasa de empleo en 60% y la tasa de desempleo en 7,3%. Todos porcentajes que se mantuvieron con respecto al mes anterior.

Con respecto a los datos según la región, en Montevideo la tasa de actividad fue 65,8%, mientras que la tasa de empleo fue 61,1% y la tasa de desempleo en 7,1%, ocho décimas menos que el mes de octubre, cuando superaba el índice nacional.

En cambio, en el interior del país se registró una tasa de actividad de 64,1%; las tasas de empleo y de desempleo se situaron en 59,3% y 7,4%, respectivamente. En el caso del desempleo, se ubicó en una décima por encima del promedio nacional y del porcentaje de octubre, que se había registrado en 6,9%.

En relación a la distribución por género, el promedio de desempleo en hombres fue de 5,8% y el nivel en las mujeres se halló en un 9,0%, marcando una diferencia con respecto al género y también ubicándose a la tasa nacional. La tasa de actividad en hombres fue de 72,1% y en mujeres de 57,9%; entre tanto, la tasa de empleo se ubicó en 67,9% en hombres y en mujeres 52,7%.

Por otra parte, correspondiente a las características de las personas ocupadas, el INE indicó que el 9,3% podría encontrarse subempleada; un 21,8% son quienes no tienen el registro a la seguridad social por el trabajo principal.

También el INE refirió al fenómeno de las personas ocupadas ausentes, “cuya estimación para el mes de noviembre fue de 5,3%. En cuanto al promedio de horas efectivas trabajadas en la ocupación principal, se estimó en 34,8 horas”.