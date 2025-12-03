La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce) emitió un comunicado con el que informa que se declaró en conflicto desde la pasada semana por mantener varias desavenencias con el director nacional de Casinos, Fernando Estévez Perrone, principalmente por las políticas que el jerarca tiene en su plan de gestión.

Cecilia Alegre, secretaria general del sindicato, dijo a la diaria que “todo comenzó con el director Fernando Estévez respecto a la negociación colectiva, con el presupuesto de 2025-2026”. “Se le solicitó en varias oportunidades que asigne presupuesto, pero como no proporcionó información, fue citado a la Dirección Nacional de Trabajo [Dinatra]. Allí es cuando comenzó a cerrarse el diálogo”, agregó.

En ese sentido, dijo que el jerarca no volvió a habilitar el diálogo de forma bipartita, y que por tal motivo, el sindicato tuvo que recurrir a la Dinatra para mantener comunicación, y que a pesar de la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “las instancias no resultaron productivas”.

Mencionó también que las conversaciones se iniciaron en setiembre y que al día de la fecha no hay avances ni acuerdos de ninguna naturaleza.

Alegre explicó que en noviembre, antes de iniciarse una instancia de negociación en la Dinatra, “Estévez trató mal a los trabajadores y dirigentes del sindicato” y desconoció “en todo sentido la ley de negociación colectiva, actuando de mala fe”.

Dijo que en esta reunión iban a plantearse interrogantes sobre por qué el presupuesto para la administración de los casinos del Estado había tenido modificaciones sin ser negociado con el sindicato. “Incluso, se llevaron a cabo cambios en artículos que han sido negociados por el sindicato con la administración anterior. Hicieron modificaciones sin consultar a la organización sindical. Y por las reacciones y faltas de respeto en la Dinatra, es también que se analizó y resolvió declararse en conflicto, porque no se han logrado avances”, expresó la dirigente.

Comentó que parte de las diferencias con Estévez surgen a partir de la regularización de los juegos online. Dijo que “se está preparando todo para la regularización, y en esto el director tiene un papel muy importante”, y que la Dirección de Casinos está desarrollando un proyecto con la Banca de Loterías y Quinielas. Sobre la adopción de posibles medidas, sostuvo que “se espera una respuesta”, pero “se analizarán medidas de mayor alcance, a ejecutar más cerca de fin de año. Una posibilidad es un paro, que afectaría mucho”.

Consultados por la diaria, responsables del equipo de comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas, de quien depende la Dirección Nacional de Casinos, informaron que Estévez no realizará declaraciones al respecto.