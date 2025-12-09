En el marco del Consejo Superior Tripartito, con la presencia de representantes del sector empresarial y del PIT-CNT, este martes se realizó una reunión para hacer un balance del desarrollo y los resultados que brindó hasta ahora la 11ª ronda de los Consejos de Salarios. El gobierno, a través de los ministerios de Trabajo y de Economía, anunció que el salario mínimo nacional tendrá un aumento de 7,54% durante 2026. Se dividirá en 4,1% en enero y 3,4% en julio, respectivamente.

Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo, explicó en rueda de prensa que, con el aumento que se aplicará en enero, el salario mínimo alcanzará los 24.572 pesos, mientras que, a partir de julio, con el ajuste del 3,3% restante, llegará a 25.383 pesos. “Es un 7,54% en el acumulado de todo 2026”, dijo. La cifra no es exacta porque es acumulativa, explicaron a la diaria desde el Ministerio de Trabajo.

La jerarca comentó que el gobierno está conforme “en relación con que se sigue cumpliendo lo que nos habíamos propuesto de aumentar aquellos salarios más sumergidos”, y que, además, se contemplaron los lineamientos: “en este caso, un aumento superior a los lineamientos de la franja uno, y en un contexto de inflación controlada, es un salto cualitativo en relación con el último aumento del salario mínimo, que rondó el 6% con una inflación más elevada”.

Consultada acerca del monto de 25.383 pesos, señaló que “es una referencia que se tiene para distintos empleos y sectores, y también para algunos trabajadores que están en el mercado informal. Por eso nos interesa seguir con la política de aumento de los salarios mínimos”.

Por este anuncio, el asesor legal de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, expresó en rueda de prensa que “ese aumento del 7,54% implica un 1% por encima de los salarios más vulnerables. Significa un crecimiento real de 3,3% para 2026”. Al respecto, comentó que “el problema no es el guarismo en sí mismo, sino cómo encaja en la estructura salarial y de qué manera impacta en las pequeñas empresas, si lo pueden pagar o no, y que el aumento no sea una señal para la informalidad”.

En tanto, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que “el porcentaje lo reconocemos como un movimiento positivo en el salario mínimo”, y acotó que la central sindical preferiría que el ajuste fuera todo en enero. En ese sentido, señaló: “El PIT-CNT no se olvida de los jubilados, que muchas veces pasan hambre. Si hubiera prosperado una iniciativa presentada por el PIT-CNT en 2024, este ajuste en el salario mínimo hubiera tenido un impacto mayor sobre el mínimo jubilatorio, que también se planteó en el diálogo por la seguridad social”.

Balance de los Consejos de Salarios

Con referencia a la marcha de la 11ª ronda, Barrios dijo que el Poder Ejecutivo planteó a las partes si les interesaba que “se tomara alguna decisión más drástica”, dada la lentitud de las mesas que no están alcanzando acuerdos. “En la síntesis de la reunión, se acordó que, en aquellos grupos donde exista margen para seguir negociando, se apueste por la negociación”. “Se quejan de la lentitud, pero tampoco les interesa que el gobierno decida por ellos. Para el gobierno es mejor apostar por las negociaciones tripartitas”, afirmó.

Sobre este asunto, Juan Mailhos dijo que los empresarios tienen la preocupación de que la ronda de negociaciones “viene lenta” y que “se llegó a un 60% de convenios cerrados, con lo cual queda todavía una gran cantidad de mesas sin cerrar”. Sostuvo que “aconsejaría que las negociaciones se cierren antes del 31 de diciembre, porque se aproxima el pago de aguinaldos, licencias y retroactividades, liquidaciones que siempre complican a las empresas”.

Consultado acerca de por qué calificó como “lenta” la ronda de negociaciones, respondió que “son varios los motivos analizados, entre ellos, las pautas del gobierno, que tuvieron algunos cambios, y el cierre de la ronda anterior, que generó dificultades. Lo cierto es que las tres partes llegamos a esta situación de atraso”. Ante dicho diagnóstico, destacó que se analizará de qué manera el Poder Ejecutivo puede ayudar con fórmulas de acercamiento que faciliten el cierre de las mesas que aún están negociando.

Sobre este tema, Marcelo Abdala precisó que “el movimiento obrero expresó, desde su punto de vista, la necesidad de acelerar en diciembre todas las mesas de negociación que todavía están procurando acuerdos y, si no, que se desarrolle la votación para ajustar los salarios”. Agregó que el PIT-CNT entiende que “es trascendente un proceso de trabajo que se desarrollará durante 2026, vinculado a la incorporación de una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo para mejorar la normativa y las relaciones laborales en el país”.