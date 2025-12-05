El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), representado por el subsecretario, Hugo Barretto, y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) firmaron este jueves un convenio colectivo, en el marco de la negociación colectiva. La celebración del acuerdo, que se extiende por dos años, se llevó adelante en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

Barretto, en rueda de prensa, señaló que “es un convenio extremadamente importante, porque se puede tener la mejor legislación del mundo en materia de negociación colectiva, pero si luego no se implementan políticas tendientes a lograr acuerdos y a negociar efectivamente contenidos salariales y no salariales, no sería adecuado ni pertinente”.

Explicó que se trata del convenio colectivo entre la MSCE y varios entes públicos, como UTE, Antel, Ancap, la Dirección Nacional Correos y AFE, entre otros. Subrayó que la negociación colectiva en el sector público “es particular, porque las partes son también tres como en el privado, pero todos hacen parte del aparato del Estado, ya que los trabajadores, los titulares de las empresas y el ministerio todos son funcionarios públicos”.

En ese sentido, el jerarca afirmó que “es una peculiaridad interesante, pero una práctica virtuosa por haber alcanzado un acuerdo”, y sostuvo que el convenio se divide en tres partes: una de ajuste salarial, que tiene que ver con las metas inflacionarias del gobierno; “habrá correctivos y ajustes de acuerdo a la meta inflacionaria, y se asegura el mantenimiento del salario”.

Una segunda parte tiene que ver con aspectos no salariales, como algunos beneficios relacionados a cuidados y a lo que denominó “alivio financiero”, así como también diversas opciones para los trabajadores que mantienen deudas con el Estado. Facilidades en planes para la adquisición de viviendas y normas vinculadas a las licencias parentales están dentro de esos beneficios acordados.

La tercera parte del acuerdo pasa por “compromisos de paz laboral” durante su vigencia, aunque Barretto aclaró que el texto no lo explica de esa manera. Consultado acerca de qué sucede con los conflictos existentes hasta el momento, expresó que “con la firma del acuerdo terminan los conflictos”. “Eso no significa que puedan surgir eventualmente conflictos puntuales en torno a temas que no estén contemplados en el convenio”, aclaró.

Salvador Sprovieri: “No es el convenio ideal”

Por su parte, el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, e integrante de la MSCE, dijo a la diaria que el convenio firmado “no es el ideal que se pretendía”. Sostuvo que “este acuerdo es a dos años, y nos permite que este sea el piso para volver a negociar”.

Agregó que “tiene algún aspecto salarial que, si bien es corto, lo evaluamos positivamente, y tiene puntos importantes vinculados al acceso a la vivienda de los empleados públicos, y también todo lo relacionado a la existencia de un marco que permita tener mecanismos para que los funcionarios puedan salir de deudas y así mejorar su liquidez”.

Sprovieri destacó los avances en cuanto a cuidados, a los que calificó como leves, y con relación al inicio de la negociación dijo que, si se compara con la plataforma inicial, “se quedó muy lejos”. “La realidad es que en las condiciones que está el país, lo que planteó el gobierno, y las condiciones que generó la Mesa Coordinadora, ese combo es un convenio positivo”, dijo.

Destacó que en la plataforma original se pretendía negociar el aumento de personal para distintos entes, el reconocimiento de la pérdida salarial del gobierno anterior, dejar de lado las tercerizaciones y discutir una reducción de la jornada laboral. El dirigente dijo que a la documentación del acuerdo le faltan algunas firmas, pero se considera que rige desde el 4 de diciembre.