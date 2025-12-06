En el marco de la huelga de hambre que iniciaron este jueves dos trabajadores despedidos por la empresa Claldy, después de que el área de Derechos Humanos aprobara el inicio de la huelga de hambre, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se reunió en su plenario nacional, y tomó una serie de resoluciones.

Entre las decisiones tomadas, está la convocatoria a un paro nacional parcial de toda la industria, para el martes 9, con concentración a las 11.00, en la carpa instalada en la Plaza Independencia. El horario que abarca el paro depende de los sindicatos y las plantas de las empresas, en los distintos departamentos del país.

Además, la FTIL convoca a realizar un Plenario Extraordinario, también en la carpa en Plaza Independencia, para el lunes 8 a las 10.00. En esa instancia se definirán los detalles de la paralización y movilización del martes.

La Federación solicita “la mayor participación posible para lograr una convocatoria acorde a la gravedad de los hechos”. “La huelga somos todos. La lucha se da juntos, porque, como hemos aprendido en la historia, ninguno se salva solo”, expresaron en la resolución. La Coordinadora de Sindicatos Industriales (CSI) se sumará a la concentración del martes 9 en la carpa instalada en la Plaza Independencia.

Claldy rechazó alternativas

Un informe interno del MTSS al que accedió la diaria expresa que desde el mes de julio, cuando la empresa informó al sindicato, en la órbita de la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), y hasta la fecha, “se realizaron al menos 12 reuniones”, y que “desde que la empresa planteó la reestructuración se desarrollaron reuniones colectivas en el MTSS, donde se realizaron múltiples propuestas que no fueron aceptadas” por la empresa.

En cuanto a la reestructura, que implicaba la desvinculación de 50 trabajadores efectivos, las partes estuvieron negociando en el ámbito tripartito durante 15 días. Hubo alternativas tales como egresos voluntarios y envíos al seguro de desempleo hasta la llegada de la zafra, entre otras. El 8 de agosto (cumplido el plazo de 15 días desde el inicio de la negociación), al no existir acuerdo, la empresa despidió a 32 efectivos, más todos los zafrales.

Los 32 trabajadores despedidos eran todos afiliados al sindicato, entre ellos la totalidad de la directiva sindical titular, algunos suplentes y los únicos tres afiliados de Montevideo. De esa cantidad, algunos iniciaron acciones de amparo que resultaron favorables a la empresa en primera instancia, mientras que otros procesos continúan en trámite. “Asimismo, se presentó denuncia ante la IGTSS por presunta vulneración de derechos fundamentales vinculados a la afiliación sindical”, detalla el informe.

Del total de despedidos, varios alcanzaron acuerdos de desvinculación con la empresa, permaneciendo ocho trabajadores sin solución, quienes se encuentran actualmente en subsidio por desempleo con causal despido desde agosto. De esos ocho, dos fueron los que iniciaron la huelga de hambre este jueves.

Un mes y medio después de concretados los despidos, reunidos en la Dinatra, la empresa ofreció mantener un vínculo con los trabajadores que permanecían en seguro de desempleo, aunque no bajo relación de dependencia, sino abonando las liquidaciones por despido e iniciando un nuevo vínculo de carácter comercial.

Allí Claldy ofreció dos opciones. Una, que los trabajadores se hicieran cargo del reparto (de manera individual, social o cooperativa) en las zonas de Fray Bentos, Trinidad y Dolores, y la otra, convertirse en proveedores de leña para la empresa, la cual manifestó una capacidad de compra de hasta mil toneladas mensuales.

“La propuesta fue analizada y rechazada por los trabajadores por diversos motivos, entre ellos, por desconocer el mercado en dichas zonas, inexperiencia como empresarios, falta de información sobre la viabilidad de las propuestas e interés en conservar la antigüedad en la empresa”, agrega el documento. Con el transcurso de los meses, de los 32 despedidos, quedaron ocho trabajadores que reclamaron la reincorporación hasta esta semana.

La última instancia de negociación, entre todas las partes, fue el pasado martes 2. Se retomó el ámbito de negociación. La empresa presentó una propuesta que consistía en abonar la indemnización por despido, y gestionar el ingreso como empleados dependientes a una empresa de la zona, proveedora de leña, ingresando dos trabajadores en diciembre, dos en enero, dos en febrero y dos en marzo, percibiendo el mismo salario que percibían antes, mediante nuevos contratos laborales, pero sin reconocimiento de antigüedad.

Luego de diversos intercambios y una activa participación del PIT-CNT y la CILU, la empresa accedió al cambio de causal de los ocho trabajadores, pero solicitando que quedara establecido que, al finalizar las eventuales prórrogas del seguro de desempleo que pudieran otorgarse tras dicho cambio, los trabajadores serían despedidos, y que si durante las prórrogas existía la necesidad de contratar algún trabajador para cubrir ausencias, no serían considerados los trabajadores en el seguro de desempleo.

Tras la imposibilidad de arribar a un acuerdo, las partes entendieron que el ámbito estaba agotado, y 24 horas más tarde, se instaló la carpa en la plaza Independencia.