Ocho trabajadores despedidos en agosto por Claldy (Compañía Láctea Agropecuaria Lecheros de Young SA), junto a otros 24 operarios, instalaron este miércoles una carpa en la plaza Independencia frente a las puertas de la Torre Ejecutiva, en el marco del inicio de una huelga de hambre definida en respuesta a que no prosperaron las negociaciones entre la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) y la empresa, para el reintegro de los trabajadores desvinculados.

Poco antes del mediodía, se hicieron presentes los trabajadores junto a varios dirigentes de la FTIL e integrantes de la Mesa Representativa del PIT-CNT, entre ellos, su presidente, Marcelo Abdala, para instalar la carpa.

De los ocho que buscan recuperar su fuente laboral, dos comenzarán una huelga de hambre, con la aprobación de integrantes del área de Derechos Humanos del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). La medida será constatada en un acta por un escribano.

Mauricio Fernández, uno de los trabajadores que iniciarán la huelga de hambre, dijo en rueda de prensa que se llega a esta instancia después de lo que se considera como “despidos antisindicales”. “Y no se necesita ir a la escuela para comprender que si una empresa se declara en reestructura, podría haber despedido trabajadores afiliados y no afiliados al sindicato, pero sucedió que los 32 despedidos eran todos sindicalizados”, explicó.

Agregó que la situación es más compleja por desarrollarse en Río Negro, y que “han existido varias instancias de negociación, pero la empresa ha empujado” a que se tome la resolución de la huelga de hambre.

Fernández resaltó que “en el interior no hay antecedentes de una huelga de hambre” en el sector lácteo, y tampoco dentro de la FTIL, y que “esta pelea se da por las familias de los trabajadores”. Además, afirmó que con la empresa “sólo se negociará la reincorporación de los ocho trabajadores”, y destacó que la decisión de hacer la huelga de hambre “es seria”, y que “nadie viene a hacerse el héroe”.

Mauricio Fernández y Aníbal Apollonia, trabajadores despedidos de Claldy que realizarán la huelga de hambre en la plaza Independencia. Foto: Alessandro Maradei

En tanto, Enrique Méndez, dirigente de la FTIL, dijo a la diaria que “la carpa ya quedó instalada”, y fue armada con los espacios adecuados para que los trabajadores inicien la huelga de hambre, para lo que se aguarda que el SMU apruebe su inicio.

Acerca del estado de ánimo de los trabajadores que comenzarán la medida, comentó que “están bien, más fuertes que nunca, porque se vieron rodeados de compañeros, y están con ganas de comenzar. No queda ni la menor duda. No es un camino lindo ni deseado, pero tienen claro que se ha planteado un proceso de trabajo que es responsable y cuidadoso”.

Entre los dirigentes presentes en la plaza Independencia estaba el vicepresidente del PIT-CNT, Javier Díaz, quien dijo a la diaria que se trata de “una situación en la que esta empresa pretende llevarse por delante la Constitución de la República, las relaciones laborales construidas, las leyes, normas y decretos, y, a partir de una supuesta reestructura para mejorar la producción y calidad de los puestos de trabajo, despide a 32 trabajadores que justamente todos son sindicalizados”.

El dirigente agregó que “el PIT-CNT sigue el tema con mucha preocupación. No puede pasar más en Uruguay que prime la intransigencia patronal”, y adelantó que en las próximas reuniones del Secretariado Ejecutivo de la central sindical y de la Mesa Representativa Nacional se analizará el tema y la adopción de posibles medidas.