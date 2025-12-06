Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) asistieron el jueves a Maldonado para participar en la instalación del primer centro regional de la cartera ubicado en el interior del país. La iniciativa tiene como propósito descentralizar el acceso a servicios públicos y brindar mayor atención a la ciudadanía.

Desde el MTSS señalaron que la apertura del centro regional forma parte de “una estrategia más amplia que busca optimizar los recursos del ministerio, mejorar la calidad de la atención y ofrecer un conjunto de servicios integrados para trabajadores, empresas y cooperativas”.

Se señala que el centro regional también permitirá “mejorar la intermediación laboral, un aspecto clave para quienes buscan reinsertarse en el mercado de trabajo, especialmente después de la pérdida de un empleo”. La oficina comprende los servicios de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior, la Dirección Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de Cooperativismo.

Centro Regional en Maldonado. Foto: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Asimismo, la población de Maldonado podrá asistir al centro regional por asuntos vinculados a la conciliación de conflictos laborales, y también por temas relacionados al asesoramiento en materia salarial y laboral.

A la presentación asistieron, entre otros, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el director nacional de Coordinación en el Interior, Darío Mendiondo, el director nacional de Empleo, Federico Araya, y la directora del Instituto Nacional del Cooperativismo, Marisol Fuentes.

En su intervención, Castillo dijo que la tarea del MTSS es “estar cerca de la gente” y sostuvo que la instalación del centro regional en Maldonado “es un paso más en el proceso de construcción de un Estado más cercano, que resuelve problemas y ofrece soluciones en el lugar donde se encuentran las personas”.