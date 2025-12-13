Luego del acuerdo firmado entre la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y la empresa Claldy, una delegación del sindicato fue recibida este viernes en la Torre Ejecutiva por el presidente de la República, Yamandú Orsi. En la reunión también estuvieron presentes el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, así como los dos trabajadores de Claldy que estuvieron en huelga de hambre en la plaza Independencia, Mauricio Fernández y Aníbal Apollonia.

La dirigente de la FTIL Rosana Falero dijo a la diaria que en el encuentro con el mandatario se logró intercambiar opiniones e ideas sobre distintos temas. “Uno de los asuntos en los que el presidente mostró más preocupación es por el cierre de empresas al norte del Río Negro, y con ello, los trabajadores y pequeños y medianos productores que quedan afectados”, señaló.

“Su preocupación es que la mayoría de la industria está quedando con presencia sólo en el sur del país; esto contemplando lo que sucedió con la planta de Conaprole en Rivera y con Lactalis – Parmalat en Salto”, apuntó Falero; y añadió que el presidente también expresó preocupación por el hecho de que “las empresas están exportando más, pero con menos trabajadores”.

Desde la FTIL, en tanto, se le transmitió a Orsi el interés de los trabajadores en sumarse al consejo ejecutivo del Instituto Nacional de la Leche (Inale), que actualmente tiene representantes del gobierno, de los productores y de las industrias. “Pretendemos estar ahí para trabajar. Se analizará la instalación de una comisión, para que la FTIL pueda participar”, apuntó.

Falero comentó, además, que en la reunión Orsi dialogó con los dos trabajadores que llevaron a cabo una huelga de hambre. “Conversó con ellos y los felicitó por la lucha que llevaron adelante”, señaló. dijo. Por otra parte, Castillo mostró su conformidad por el acuerdo alcanzado este viernes en el Ministerio de Trabajo, a través de una instancia de negociación tripartita.

En resumen, la dirigente de la FTIL dijo que Orsi “se comprometió a estudiar más qué sucede con las empresas lácteas en el norte del país, y con ello, la pérdida de puestos de trabajo”. “En eso estuvo de acuerdo con Juan Castillo; dijeron que querían tener más clara la situación e investigar más aún las razones del momento actual de toda la industria láctea”, agregó.

Enrique Méndez: “Es un acuerdo que se valora positivamente”

Con respecto a la situación en Claldy, Enrique Méndez, dirigente de la FTIL, dijo a la diaria que en el sindicato hay satisfacción por el acuerdo alcanzado, dado que los despidos quedaron sin efecto y los trabajadores que habían sido desvinculados pasarán a estar en seguro de paro por suspensión durante los próximos cuatro meses.

“Este logro es muy valedero para la Federación, dado que una decisión que estaba tomada pudo cambiarse”, afirmó Méndez; y señaló que el período de cuatro meses del seguro paro comenzará cuando la empresa realice la solicitud y presente la documentación correspondiente ante el Banco de Previsión Social.

Méndez señaló que, gracias al acuerdo alcanzado, en enero empezará a trabajar una comisión para estudiar posibles alternativas para los trabajadores afectados. “No se descarta la posibilidad de volver a ingresar a Claldy, eso está dentro de las opciones a trabajar en la comisión. Tampoco está descartado el reinsertarse en otro espacio de la industria láctea, como en otro rubro de la actividad. Sí se tiene como prioridad la residencia de los ocho trabajadores para definir dónde reinsertarse en el mercado laboral”, expresó..

“Durante ese período de seguro de paro los trabajadores estarán en proceso de capacitación y reconversión laboral, a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Es un acuerdo que se valora positivamente. Se llegó a esta situación no por capricho o desidia de los trabajadores, que tomaron una decisión de huelga por la desesperación frente a la violación de un derecho humano fundamental, como es el derecho al trabajo”, afirmó el dirigente de la FTIL.

En cuanto al estado de salud de Apollonia, quien mantuvo la huelga de hambre durante nueve días, Méndez expresó: “Él está bien. No sólo fue visitado por los médicos este viernes de tarde, sino también por una escribana pública, para documentar el levantamiento de la medida”. Además, señaló que, en cumplimiento de los protocolos acordados con un equipo de nutricionistas que realizó un seguimiento de la situación, Apollonia fue a un restaurante para almorzar sobre las 15.00. La huelga de hambre había comenzado el pasado miércoles 3 de diciembre en horas de la mañana.