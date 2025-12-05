Firma del acuerdo entre el Mides, la ANDE y República Microfinanzas, el 3 de diciembre, en la sede del Mides.

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) emitió un comunicado para referirse al acuerdo alcanzado entre la Agencia Nacional de Desarrollo y República Microfinanzas, lo que permitirá abonar salarios a los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social, que dependen de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que convenian con ese organismo.

El texto difundido este jueves expresa que Sutiga “celebra la firma del nuevo convenio entre ANDE y República Microfinanzas”, al que califica como “una herramienta que permitirá que, ante cualquier atraso en las rendiciones de las OSC, se active automáticamente un mecanismo de respaldo para que las y los trabajadores cobren su salario en tiempo y forma”.

En ese sentido, agrega que se trata “de un paso fundamental para reparar una deuda histórica que se arrastra desde que comenzaron las tercerizaciones”, y que además se instalará una mesa de diálogo, “algo que se reclamaba de forma sostenida, para avanzar en condiciones dignas, tanto para usuarios como para trabajadores. Este ámbito será clave para aportar en la mejora de las políticas sociales y en la necesaria fiscalización del cumplimiento de las OSC”.

Para el sindicato, “este logro no es casualidad”, y afirma que “es la consecuencia de la fuerza colectiva de trabajadores que estuvieron en la calle, que se expresaron con un pasacalle, con un volante, desde cada asamblea; es fruto del camino recorrido por el sindicato y de la persistencia de cada trabajador que exigió lo que es justo”.

“Desde Sutiga se reafirma la postura crítica frente a las tercerizaciones, y se mantendrá el estado de alerta hasta que la totalidad de las compañeras y compañeros haya cobrado sus haberes y los salarios estén completamente al día”, concluye el Sutiga.