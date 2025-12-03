Los funcionarios del teatro Solís emitieron un comunicado informando que se encuentran en asamblea permanente y reclamando ante la administración municipal “la necesidad de regularizar la situación contractual para avanzar y reconocer la realidad del teatro”. En la reivindicación se hace énfasis en la realización de llamados a concurso de puestos vacantes y en que se dé solución a “una correcta presupuestación del personal”.

El texto, que cuenta con el respaldo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), expresa que “a más de 20 años de la reapertura, se sigue sin respuestas a los reclamos respecto de una definición precisa de la estructura organizativa, y de la cantidad de cargos necesarios para el correcto funcionamiento del teatro. Como consecuencia, se imposibilita acceder al derecho establecido por el Digesto Departamental, que a través de la carrera funcional, garantiza el desarrollo profesional y humano de los trabajadores”.

En ese sentido, el comunicado resalta que la ausencia de esta estructura “impide comprender la magnitud del teatro”, y también “dificulta identificar las vacantes existentes, que actualmente representan el 22% del personal definido desde su reapertura en 2004”. “Hace tiempo reclamamos, pese a la evidente falta de compañeros/as, la programación se continúa planificando como si existiera una plantilla completa, desconociendo las condiciones reales en las que trabajamos”, dice otro fragmento.

Otro de los puntos reclamados por los trabajadores son cambios en el presentismo, ya que la administración resolvió aplicar un nuevo sistema. Los funcionarios expresan que, pese a que desde hace meses solicitan la conformación de mesas de trabajo bipartitas para elaborar conjuntamente una adaptación de este sistema a la dinámica del teatro Solís, “se nos impone sin la capacitación adecuada, sin contemplar la planificación de turnos y sin brindar la información necesaria”.

Como resultado de ese nuevo sistema, según los trabajadores, “se genera incertidumbre, desconfianza y se profundiza más la problemática existente. Reafirmamos: el teatro Solís funciona gracias a sus trabajadores. Este planteo no se vincula con reclamos salariales ni con horas extras. Lo que necesitamos es que esta realidad sea reconocida y que se retome el diálogo con la administración. Sólo así se podrá construir de manera conjunta, un teatro Solís sólido, que contemple e integre plenamente a todos”.

Acerca del comunicado, la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, comentó brevemente a la diaria este miércoles que, además del comunicado, actualmente se da lectura a una proclama, previo al inicio de cada espectáculo que se presenta en el teatro Solís, y que “se aguardan avances en las negociaciones de algunos de los planteos realizados a la administración”. Sostuvo que por el momento no están previstas otro tipo de medidas.