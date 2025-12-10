Con la presencia de trabajadores del sector lácteo, dirigentes y representantes de otros sindicatos, este miércoles se desarrolló un paro nacional parcial con movilización, convocado por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL). La medida fue en respaldo a los 32 empleados despedidos por la empresa Claldy el pasado 8 de agosto en Río Negro. Ocho de esos trabajadores buscan la reincorporación a la compañía, y uno de ellos lleva adelante una huelga de hambre desde hace una semana.

Sobre el desarrollo de la jornada, con las acciones mencionadas y la carpa instalada en la plaza Independencia, Rosana Falero dijo a la diaria que la movilización transcurrió sin dificultades ni contratiempos y que ante los manifestantes hizo brevemente uso de la palabra Mauricio Fernández, uno de los trabajadores despedidos por Claldy, quien hizo huelga de hambre durante cuatro días.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, y el dirigente de la FTIL Enrique Méndez también participaron en la oratoria, en la que hicieron referencia a la situación de los trabajadores cesados, a la negativa de la empresa a reincorporarlos, a la instalación de la carpa en la plaza Independencia y a la realidad del sector lácteo.

Sobre el final de la movilización, Abdala, Dárdano, Méndez y los dirigentes de la FTIL entregaron en Presidencia de la República una carta dirigida al presidente Yamandú Orsi, en la que solicitan ser recibidos para dialogar sobre este y otros temas.

“La manifestación tuvo una muy buena concurrencia”, dijo Falero, quien destacó que, tras la entrega de la carta dirigida al presidente de la República, se aguarda en los próximos días una contestación y, así, saber si el mandatario concede una reunión a la FTIL. La dirigente reconoció que, si no hay respuesta de las autoridades del Poder Ejecutivo, es posible que el sector defina ejecutar otras medidas y acciones.

En ese sentido, comentó que Abdala “está llevando adelante las gestiones”, por lo que se espera que se concrete la reunión con Orsi. Por otra parte, expresó que desde la última reunión con la empresa Claldy en la Dirección Nacional del Trabajo, hace ocho días, no hubo más comunicación con representantes de la compañía.

Con respecto a la salud del trabajador Aníbal Apollonia, que este miércoles cumple una semana de huelga de hambre, respondió que “se encuentra bien”. Comentó que este martes recibió la visita de sus dos hijos menores y que “está muy acompañado y apoyado anímicamente”. Destacó que a diario es controlado por médicos y nutricionistas del Sindicato Médico del Uruguay, quienes este pasado domingo recomendaron que el otro trabajador que estaba haciendo huelga de hambre, Mauricio Fernández, abandonara la medida por problemas de hipertensión.