La Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados recibió al Instituto Cuesta Duarte y a la Cámara de Industrias, el 10 de diciembre.

El proyecto “Fortalecimiento del sector industrial bajo un modelo de diálogo social tripartito”, diseñado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), comenzó a ejecutarse a partir de noviembre y el miércoles fue presentado ante la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, donde se adelantó la planificación a dos años.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y fue declarada de interés por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) –después de que fuera presentada en el Consejo de Industria– y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El lanzamiento del proyecto a la ciudadanía en general está previsto para abril de 2026, y en los primeros meses del próximo año habrá una reunión con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dará respaldo, y con la Universidad Tecnológica.

El proyecto plantea algunos objetivos comunes a las dos instituciones, como, con relación al futuro del trabajo, “anticipar los cambios de formación y de procesos para la adaptación de los trabajadores y empresas”. También generar un foro de referentes industriales como un “espacio diferente a la negociación trabajadores-empresas”, donde “intereses contrapuestos pierden fuerza y se encuentran puntos de confluencia”; revalorizar la industria nacional en la sociedad y “aumentar la permeabilidad de las propuestas de política pública industrial como objeto de interés de la ciudadanía”, promover un desarrollo industrial con equilibrio territorial e “incluir en la agenda la perspectiva de complementación productiva regional en la industria”, identificando oportunidades para diversificar la matriz productiva y fomentar la inserción en cadenas de valor.

Además, las instituciones plantean algunos objetivos particulares; por ejemplo, la CIU plantea la necesidad de “entender cómo innovan y qué variables internas y de entorno influyen en la capacidad de innovación de las empresas industriales” y “proponer instrumentos públicos de innovación específicos”. Mientras que el Cuesta Duarte buscará también diseñar una plataforma de visualización continua de la evolución de las principales variables de los sectores con énfasis en la situación de los trabajadores y la actividad productiva”.

El proyecto tiene una comisión de seguimiento que está integrada por dos participantes de la CIU, dos del Instituto Cuesta Duarte y dos técnicos del Inefop. En este mes se están desarrollando reuniones entre todos los integrantes de la comisión para analizar y evaluar la ejecución de la iniciativa, cuáles son los actores aliados, cuáles son los desafíos y objetivos estratégicos. La dirección del proyecto está a cargo de los dos técnicos de la CIU y de los dos técnicos del Cuesta Duarte.

La mirada del Instituto Cuesta Duarte

Eduardo Burgos, coordinador responsable del proyecto por el Instituto Cuesta Duarte, comentó a la diaria que la iniciativa surgió por el trabajo en conjunto con la representante en nombre de la CIU, Carola Saavedra. “Trabajamos pensando que Uruguay va en un proceso de desindustrialización, y se pretendía colocar el foco en la protección de la industria nacional, el tema del papel de las compras públicas y el rol que las industrias, que no solamente se instalen y se desarrollen al sur del Río Negro”.

“Tanto el director en representación de los trabajadores como el director en representación de la CIU generaron en 2024 una instancia con los equipos técnicos y con los presidentes de ambas instituciones para pensar un proyecto innovador, que tenía una cantidad de desafíos, y que lo primero que buscaba era reposicionar el sector industrial en el país”, explicó Burgos.

El coordinador considera que “es un proyecto con una gran cantidad de desafíos, que va desde el conocimiento”, pero también “tratar de que no se contamine de discusiones que son sumamente válidas; pero para eso están los Consejos de Salarios, como la reducción de la jornada laboral y la productividad. Esas discusiones se tienen que dar en la órbita del MTSS. Hay que mirar más el bosque y dejar de ver el árbol. Es lo que falta”.

La visión de la cámara empresarial

La economista Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la CIU, explicó a la diaria que se trata de la primera iniciativa de articulación y ejecución conjunta entre trabajadores y empresas del sector industrial del país.

Señaló que el abordaje del proyecto incluirá el despliegue de acciones en varios objetivos específicos. Explicó que “uno hace foco en el futuro del trabajo, donde se van a relevar las tendencias internacionales en tecnologías y formación, y se conocerá la oferta de formación disponible para la industria”, esto con el fin de hacer propuestas de formación “que permitan cerrar las brechas entre la formación existente y la necesaria para el futuro, y de anticipar los cambios de formación y de procesos tecnológicos para la adaptación de los trabajadores y empresas del sector”.

Además, dijo que la propuesta desplegará también acciones para el posicionamiento y valorización del sector ante la sociedad, y para la detección de oportunidades de crecimiento a nivel nacional, con un enfoque territorial, y a nivel regional, con un enfoque de complementación productiva.

“La innovación industrial es otro eje a abordar. El proyecto investigará cómo innovan y qué variables internas y de entorno influyen en la capacidad de innovación de las empresas industriales”, afirmó Saavedra.

Guiados por el propósito “Trabajadores y empresas en acción por el desarrollo industrial del Uruguay”, para la representante de la CIU, este proyecto “aportará al crecimiento sostenible del sector mediante el fortalecimiento de las capacidades de representación y diálogo de las instituciones ejecutoras; y el posicionamiento estratégico de la industria manufacturera en el país, en el marco de espacios de diálogo social tripartito”.

Destacó también a la OIT como “un aliado estratégico”, que dio su “positiva valoración de esta iniciativa como un aporte fundamental para el país, al promover la articulación entre trabajadores y empleadores”.

El proyecto llegó al Parlamento

La presidenta de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, Tatiana Antúnez, dijo a la diaria que, tras la comparecencia del Instituto Cuesta Duarte y la CIU, “hubo conformidad con la presentación y con la propuesta en sí”.

“Por el valor que se entiende que el país le sigue dando al diálogo tripartito y a la posibilidad de construir salidas colectivas en torno a los diferentes aspectos que se vienen dando en el mundo productivo en este caso; comprendiendo la perspectiva de la industria, la que se basa en las nuevas tecnologías, con las realidades que cada territorio tiene y las potencialidades que representan nuevos desafíos”.

En ese sentido, destacó que el proyecto brinda la posibilidad de instalar una discusión con base en evidencias, “porque se conjuga con un profundo trabajo de técnicos y de un involucramiento de la academia de seguir construyendo sobre elementos que además desde el propio MIEM se trabaja, como son los núcleos productivos y el Consejo de Industria”.

“No somos ajenos a la realidad que vive la industria en el país”, dijo Antúnez, y afirmó que hay varios temas que hacen a otras “discusiones profundas”: “Es necesario atraer nuevas inversiones, crear empleos de calidad y que se cumpla con el marco de las relaciones laborales y con las normativas que conllevan las necesidades de trabajadores y empresas”. La legisladora sostuvo que esta propuesta “va alineada a estas necesidades, y también a las prioridades que desde el gobierno se han planteado”.