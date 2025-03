El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) llevó adelante en su sede sindical un nuevo Congreso Nacional de delegados, encuentro en el cual se hicieron presentes unos 80 dirigentes de todo el territorio nacional, para tratar diversos temas de interés de la organización, como la Ley de Medios, la portabilidad numérica y el uso de la fibra óptica por parte de privados, entre otros.

El presidente de Sutel, Gabriel Molina, dijo a la diaria este sábado que en la reunión del pasado jueves se analizó la coyuntura vinculada a Antel, y que actualmente se aguarda a la asunción de las nuevas autoridades, al margen de que la venia correspondiente al nuevo presidente, Alejandro Paz, ya fue votada y aprobada.

Comentó que otros temas a tratar con el nuevo directorio son la entrega de licencias a las empresas de televisión por cable, la portabilidad numérica y la Ley de Medios, sobre la cual expresó que su aplicación “es peor que la ley en sí misma. Todos asuntos que terminaron afectando a Antel muy duramente. Desde Sutel entendemos que las nuevas autoridades tendrían que revisar”.

“Estamos esperando que las autoridades asuman formalmente para pedir una reunión y conversar de temas importantes. Para los trabajadores, deseamos dialogar sobre la reivindicación propia que venimos manteniendo en los ámbitos de negociación colectiva, como así también todo lo relacionado Antel y a la gestión del gobierno anterior”, dijo el dirigente.

Molina manifestó que comparte las manifestaciones públicas que realizó la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, quien públicamente expresó que “se iba a revisar todo”. “Consideramos que una ley deroga otra, y un decreto cambia a otro. Por lo tanto, creemos que hay condiciones para explorar esos temas, y se debe hacer desde Antel, no sólo por el presente, sino también por el futuro. Lo importante es eso”.

Entre los temas a plantear a los jerarcas, que aún no tienen fecha fijada para asumir funciones, comentó que se abordará el ingreso de personal en diversas áreas de la empresa, como es la parte operativa, ventas (en formalidad presencial) y el sector técnico. Acerca de esta última sección, comentó que hay profesionales que decidieron irse de Antel “para buscar otro rumbo por no encontrar oportunidades para crecer en el ente. Eso no se ha podido lograr con las autoridades anteriores”.

Sobre la cantidad de nuevo personal que debería ser contratado por el ente, respondió que Sutel analiza el tema en una comisión técnica, por departamento y por área, a los efectos de tener información actualizada para expresar al directorio. Por otra parte, resaltó que el área donde Antel necesita más personal calificado a nivel nacional es informática.

Molina señaló que “es cierto también que se debe atravesar un proceso para finalizar con el ingreso de personal tercerizado. Es lo primero que tendríamos que resolver. Hay poco más de 300 trabajadores tercerizados, que deberían ser regularizados, principalmente porque están trabajando en áreas importantes”.

Consultado acerca de si existieron contactos entre el sindicato y el nuevo directorio, el dirigente reconoció que no solo existieron conversaciones telefónicas, sino que también hubo reuniones, a las cuales calificó como “extraoficiales”. Dijo que “eso siempre existió entre Antel y Sutel, y ahora no es la excepción. Mantuvimos unas cuantas reuniones. Sólo puedo decir que fueron buenas reuniones. Sí se hablaron de varias cuestiones, que no divulgaré por respeto”.

“Entendemos que habrá un buen ámbito de negociación en construcción hacia adelante. En lo que tiene que ver con Antel, y con los reclamos de los trabajadores. Lo que falta es hablar en un ámbito formal”, dijo el dirigente, quien estimó que ese dialogo podría darse en abril. Además, adelantó que el próximo congreso nacional de delegados será en el mes entrante.

Con respecto al congreso de abril próximo, mencionó que en este encuentro correspondiente a marzo, se resolvió invitar a la ministra de Industria, Minería y Energía, Fernanda Cardona “para hablar específicamente del futuro de Antel”. Con referencia a la posibilidad de trasladar la invitación al directorio del ente, contestó que “a Sutel siempre han venido todos los que quisieron venir. Cuando quieran venir, pueden venir sin ningún tipo de excepción o problema”.