El acto de celebración del Día del Trabajador Rural llevado a cabo este 30 de abril en la localidad canaria de Santa Rosa contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, y de legisladores de ambas cámaras. Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Dinatra, MTSS) fue quien asumió la responsabilidad de representar en esta ocasión a la mencionada secretaría de Estado.

Al ser consultada por la diaria acerca del vínculo entre este ministerio y los asalariados rurales, la jerarca aseveró que “siempre tenemos en cuenta a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los colectivos, y específicamente al de los trabajadores rurales, que es uno de los que históricamente se ha visto relegado en distintos aspectos”. A modo de ejemplo, Barrios mencionó que “la ley de limitación de la jornada laboral en Uruguay data de 1915”, pero no incluía a los asalariados rurales. “Recién en 2008 [una vez promulgada la Ley 18.441], estos obtuvieron el reconocimiento del derecho a una jornada laboral de ocho horas”.

Barrios recordó también que los Consejos de Salarios en Uruguay fueron creados por la Ley 10.449, del 20 de noviembre de 1943. Estos órganos tripartitos integrados por representantes de trabajadores, empleadores y del Estado se establecieron para fijar salarios mínimos por categoría y condiciones laborales. Pero los asalariados rurales estuvieron excluidos de participar en este ámbito “hasta 2005, cuando se les reconoció el derecho a la negociación colectiva”.

Para Barrios, la participación de los trabajadores rurales en los Consejos de Salarios “ha tenido sus particularidades, sus vicisitudes, dada la dificultad para su organización sindical, sobre todo en los sectores donde trabajan menos cantidad de personas o están dispersas en el territorio”. No obstante, “se procura que se vaya mejorando”.

Sobre la evaluación que hace el MTSS sobre los resultados de la participación de las organizaciones de trabajadores rurales en los CSNC, Barrios afirmó que “de la undécima ronda, que fueron los grupos que negociaron el año pasado, uno de los hitos que nosotros marcamos, precisamente, es el acuerdo alcanzado en el Grupo 22 -Ganadería, Agricultura y Arroz y Tambos-, porque es un sector donde históricamente había dificultades para llegar a acuerdos. Era más común que el Poder Ejecutivo” laudara por decreto cuestiones referidas a salarios, estableciendo los mínimos por categoría. “En la última ronda se pudo incluir, además del aumento salarial, además del aumento del ficto de alimentación y de vivienda, un set escolar y una licencia para cuidados, lo que implica ir avanzando en la calidad de la negociación, y que no solamente se circunscriba a negociar aspectos salariales, y que son parte de las políticas que este gobierno impulsa. En realidad, la primera vez que se logró algo que no fuera solamente el ajuste del salario mínimo fue en esta oportunidad”.

Al recordarle a la directora nacional de Trabajo que quedan pendientes algunas reivindicaciones de los asalariados rurales sobre las que no se llega a acuerdo en los CSNC, entre ellas, la realización obligatoria de controles de salud para aquellos trabajadores que manipulan agroquímicos, Barrios señaló que esto “se ata a la dificultad que ha tenido el sector para ir avanzando en la negociación y en ir introduciendo otros temas. Entiendo que la Inspección General de Trabajo tiene mucha preocupación. Han hecho instancias de capacitación y difusión, es un tema que está en agenda de inspección”.

Aunque los procesos de acuerdo entre empleadores y empleados y su posterior cumplimiento sean responsabilidad del MTSS, es de justicia recordar que la competencia directa sobre uso y manipulación de agroquímicos recae sobre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene definiciones muy claras al respecto y es el que debe llevar a cabo el contralor del acatamiento de la norma. Entre ellas, que las personas que manipulen estas sustancias a nivel de campo deban realizar instancias de capacitación obligatorias para obtener un Carnet de Aplicador, el registro de equipos de aplicación, y restricciones sobre lugares y momentos en los que se pueden aplicar agroquímicos.

La titular de la Dinatra aseveró que los trabajadores rurales “son objeto de todas nuestras políticas”, es optimista en cuanto a la paulatina conquista y reconocimiento de derechos y afirmó que “los procesos son acumulativos”. Lo que hoy quedó afuera de la discusión en los CSNC, “tal vez en otra instancia, en otra ronda, se pueda incluir”. También destacó la relevancia que el MTSS le asigna al respeto por las leyes que rigen la relación entre empleadores y asalariados, lo que se evidencia en la cantidad “de operativos que realiza la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social en pos de que se cumpla la normativa, de que se respeten los derechos (de los trabajadores). No alcanza con que las leyes estén promulgadas, es necesario que la gente las conozca y que las cumpla”. Durante 2025 el MTSS realizó un total de 350 acciones inspectivas a empresas rurales, mientras que en lo que va de 2026 ya suman 140.

Sobre el Día del Trabajador Rural, Barrios dijo que “no es solamente un día feriado para descansar, que está bien que así lo sea, sino también es un día de reflexión, de reconocimiento, de divulgación de lo que son y lo que representan los trabajadores y trabajadoras rurales, y lo que aportan a la economía del país”. Como mensaje a los asalariados rurales, la jerarca del MTSS enfatizó que el compromiso es “seguir trabajando por cambiar las condiciones de vida de la gente y por construir una sociedad más justa y más igualitaria”.