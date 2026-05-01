El titular de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), Luis Puig, manifestó que no comparte “la visión” de que los trabajadores contratados por las plataformas digitales son empleados autónomos o independientes y reclamó por avances, ya sea por intermedio del Parlamento o la Justicia para probar que son trabajadores dependientes.

El titular de la IGTSS en rueda de prensa recordó que cuando asumieron las autoridades de la actual administración la secretaría de Estado trabajó en un decreto reglamentario de la ley sobre plataformas (145/25), y que “se lograron cambiar y mejorar determinados aspectos negativos de la ley. A la vez, se abordaron puntos como salud y seguridad en el trabajo. No comparto la visión de que son trabajadores autónomos o independientes. Eso no es cierto”.

Destacó que los trabajadores de plataformas deben contar con los llamados “servicios de bienestar”, que consisten en lugares de descanso y baños. Dijo que “hay que avanzar en una organización del trabajo distinta. La organización del trabajo la hacen las plataformas a través del algoritmo, que dicen que tienen 15 minutos para llegar a Carrasco o 20 para llegar al Prado, y eso es lo que determina muchas veces las condiciones de trabajo que vemos en la calle”.

Agregó que, a su juicio, “hay que avanzar para establecer con todas las garantías legales, con lo que se deba votar en el Parlamento, incluso con dictámenes de la Justicia, en demostrar que son trabajadores dependientes y que deben tener todas las condiciones que tiene un trabajador dependiente. Avanzamos en el decreto, pero falta muchísimo”. Con referencia a los temas vinculados a la seguridad, dijo que tienen que ser coordinados en conjunto con el Ministerio del Interior.

Sobre este asunto, afirmó que las condiciones de trabajo y la precarización “están dentro de los temas centrales”, y que tienen que ver con la campaña que se presentará sobre el tema de trabajadores migrantes. Comentó que “los deliverys son un sector que tiene muchos trabajadores migrantes. En ese y otros rubros hay que avanzar para recibir a los trabajadores de todo el mundo, pero antes deben contar con las mismas condiciones en el trabajo que tienen los trabajadores nacionales”.

Acerca de si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se reunió con la empresa Pedidos Ya, por la seguridad y condiciones de trabajo de los empleados, comentó que hubo una reunión: “Se han realizado planteos y la firma ha quedado en dar respuestas a lo que es el cumplimiento de la normativa. Esperemos que existan avances”.