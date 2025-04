Los inversores de la empresa peruana Camposol, instalada en el departamento de, informaron este miércoles a la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (Utrau) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que resolvieron reintegrar a los 200 trabajadores que fueron cesados el pasado sábado, con el argumento de que eran despedidos por bajo rendimiento.

El presidente de la Unión de Trabajadores Rurales, Juan Carlos Albano, explicó a la diaria que el día del despido, en la tarde, la empresa solicitó a los capataces que antes de retirarse se presenten en la oficina. Allí se les comunicó que los 200 trabajadores -de las localidades de Salto, Belén y Constitución-, estaban todos despedidos.

“La única explicación que dieron es que la orden venía de Perú. Dos días después, el día lunes, los trabajadores se presentaron ante las oficinas de la empresa, en la ciudad de Salto, pero no son atendidos ni recibidos” dijo. Comentó que como cuenta con contactos con el área de recursos humanos de la empresa, se comunicó por teléfono, y preguntó si iban a recibir a los trabajadores para darles mayores explicaciones.

Posteriormente, y tras mantener contacto telefónico con el abogado de la empresa, se acordó una instancia de diálogo con los trabajadores, para el martes. “Asistió el abogado y un par de representantes de la empresa, un representante de los trabajadores, el abogado designado por los trabajadores, y yo como presidente de la UTRAU. Ahí nos informan que habían sido todos cesados por bajo rendimiento, y ahí comenzó una discusión, principalmente a que en el contrato de trabajo no se especificaba ningún tipo de rendimiento, y demás”, explicó Albano.

Como resultado de esa instancia, se acordó que los representantes de la empresa en Uruguay hablarían telefónicamente con los propietarios de la misma, en Perú, y que este miércoles darían una respuesta definitiva a la situación laboral de los trabajadores.

El directivo dijo que hoy les comunicaron “que la empresa resolvió retomar a los 200 trabajadores nuevamente. Se logró también un acuerdo por los días que no se habían trabajado, y que se perdieron, lo que no fue culpa de los trabajadores. Se acordó además que paguen el feriado de este Día del Trabajador Rural, y el 1° de mayo; todos se reintegran a sus actividades el viernes 2”.

El titular de la gremial destacó que todos los trabajadores serán retomados bajo las mismas condiciones contractuales que tenían antes de ser cesados. Comenzaron a trabajar para la empresa el pasado 2 de abril y el vínculo que tienen por con la misma es por cuatro meses, periodo que dura la zafra del citrus. Está previsto que cumplan tareas hasta la primera semana de agosto, salvo que la zafra finalice antes.

Los trabajadores reintegrados no tuvieron que volver a firmar un nuevo contrato de trabajo. Quedan vinculados con el mismo contrato que ya tenían. Esta es la primera vez que la empresa tiene esa cantidad de empleados trabajando, ya que, en el año 2024, contó con unas 20 personas que trabajaban en la cosecha. Albano aclaró que desde la organización sindical se le pidió a la empresa que, si va a analizar la productividad, que sea de forma individual, y no colectiva, ya que “si tiene que haber algún cese por baja productividad, que sea despedido el o los involucrados, porque no creo que 200 trabajadores estén con bajo rendimiento. Además, si la empresa suspende o despide a un empleado, deberá probar la causa de esa decisión”. La decisión de la empresa, de retomar a los trabajadores, quedó documentada en un acta, firmada por las partes, en el MTSS.