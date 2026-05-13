Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) realizarán este viernes desde las 10.30 un paro de 24 horas con una movilización. El punto de encuentro será el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), frente a las oficinas de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en la calle Juncal, para luego continuar con una marcha hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sobre la avenida 18 de Julio, donde se dará lectura a una proclama.

Diego Andrada, integrante de la Dirección Nacional de Sutiga y secretario de Trabajadores Tercerizados, dijo a la diaria que los funcionarios se estarán concentrando en el MTSS porque el viernes habrá dos instancias tripartitas, por diversas negociaciones con dos organizaciones tercerizadas en convenio con el Mides.

Agregó que el sindicato actualmente está manteniendo conversaciones en la Dinatra con la organización Otras Manos, que tiene dos meses de atraso en el pago de los salarios; además, pretenden “discutir algunas cuestiones antisindicales que se están trabajando ante el ministerio”. “Es que existen organizaciones a las que a veces parece molestarles que los trabajadores defiendan derechos que son básicos”, opinó.

El dirigente expresó que la protesta se desarrollará “hasta que se terminen definitivamente los atrasos y se tenga el salario asegurado por el trabajo realizado. Además, es ley. Se espera que ahora que se acerca el invierno, en un momento en que el trabajo se duplica o triplica para los trabajadores, estos no sufran dificultades vinculadas a lo salarial, además de la precarización en sí del sector”.

Andrada dijo que “se está expectante por alguna comunicación o algún otro mecanismo que pueda implementar el ministro [de Desarrollo Social] Gonzalo Civila para terminar este conflicto de una vez por todas. Que el ministerio desarrolle su plan como tiene que ser, y los trabajadores ejecutarlo trabajando en condiciones dignas mínimas”.

En referencia a los atrasos, el dirigente manifestó que este miércoles tuvieron conocimiento de que hay falta de pago con trabajadores en una organización en el departamento de Rocha. “Se viene denunciando esta dinámica en donde la tercerización no tiene organización, ya que algunos cobran su salario, pero otros no cobran, y estamos eternamente así”.

“La idea con estas medidas y acciones es visibilizar más las dificultades y que también se haga cargo el espectro político, porque, más allá del ministro Civila, ya hubo citaciones de representantes de los partidos del oficialismo y de la oposición”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que “se presentaron y explicaron los problemas y todos los temas relacionados con el Mides y los trabajadores tercerizados, y quizás se debería intentar generar algún espacio o salida política con un consenso, para quitarle este problema al Mides. Esto sucede históricamente, y nadie se puede quitar la responsabilidad. Ningún partido político. Todos gestionaron el Mides, y siempre hubo atrasos”.