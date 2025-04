El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con el Banco de Seguros del Estado (BSE) hicieron la presentación del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. El objetivo de la iniciativa “es reducir la alarmante frecuencia de fallecimientos en ocasión del trabajo, promoviendo medidas efectivas de prevención”, anunció el MTSS.

El evento, celebrado este martes en la Torre Ejecutiva, contó con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, integrantes de las cámaras empresariales, autoridades del sector cooperativo y los presidentes del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Martín Pereira.

En la presentación hablaron el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, el presidente del BSE, Marcos Otegui, y el titular del MTSS, Juan Castillo.

Puig señaló durante su intervención que están convencidos de que hay que generar “un cambio cultural a nivel nacional que tiene que incorporar a los actores por parte del Estado; un cambio cultural en los empleadores y también en los trabajadores; un cambio cultural que tiene que ver con revalorizar la vida en el ámbito laboral”. “Que el trabajo sea vinculado a la vida y no al sufrimiento, al accidente laboral o a la muerte. De poco valdría establecer un título como el ‘compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo’ si esto después no se traduce en territorio, si eso no se traduce en cómo cambiar esas situaciones en todo el país”, agregó el jerarca.

En ese sentido, informó que este miércoles una delegación de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social viajará hasta el departamento de Salto “para plantear la necesidad de un trabajo conjunto con los empleadores, trabajadores organizados y la propia intendencia”. En el transcurso del año, se visitarán más departamentos, dividiendo en regiones el país.

Primera instancia este jueves en Bella Unión

El jueves los representantes del MTSS se trasladarán a Bella Unión para intercambiar “con los empleadores, con la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar y con la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas”. “Vamos a ver de qué manera se puede lograr en forma tripartita que la normativa que existe en materia de salud y seguridad se cumpla”, dijo Puig.

El jerarca también manifestó que “otros aspectos que tal vez no impactan tanto, como una caída desde la altura, pero que dañan la salud y a veces tienen un fin trágico son la violencia y el acoso en el trabajo”. “Tenemos un compromiso a nivel nacional e internacional de dedicarle muchos esfuerzos a esa tarea. Esfuerzos para los cuales vamos a necesitar más recursos, más inspectores, abogados y funcionarios, pero estamos convencidos de que existe en el plano de la inspección el firme compromiso de trabajar en la materia”, añadió.

Por su parte, Otegui dijo que para el BSE “es un orgullo y un compromiso” haber sido invitados a participar en la iniciativa, y mencionó que “Uruguay no concibe los seguros de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales como un negocio, sino como una política social”.

Agregó que cuando Castillo expresó su preocupación por los accidentes laborales el banco se sumó de inmediato “para trabajar en conjunto y abordar esta problemática de manera integral”.

Otegui recordó que el BSE está a disposición y al servicio de los trabajadores, y que, en 2019, el presidente Tabaré Vázquez inauguró un “hospital modelo”. Adelantó que, para el segundo semestre del año, se afrontarán una serie de obras para ampliar las instalaciones del hospital. Dijo, además, que el BSE se compromete, en el mediano plazo, a ser parte de la concreción de un observatorio en enfermedades profesionales y accidentes laborales. El jerarca llamó a que “los empleadores cuiden a los trabajadores, que los trabajadores se cuiden entre sí y que cada trabajador cuide de sí mismo”.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de Castillo, quien señaló que “lo que ya era un gran problema, de casi 40.000 accidentes por año y una muerte cada diez días, con los primeros tres meses del año los números de accidentes de trabajo se han profundizado aún más”, y que, por esa realidad, el ministerio “no quería quedar al margen ni hacer como que no existiera”, y agregó: “Abrazamos la idea e iniciativa de la Inspección General del Trabajo” de presentar el compromiso y la campaña.

Señaló que “no hubo una lucha para ver quién era el dueño de la iniciativa” y reconoció que “el movimiento sindical y las cámaras empresariales de inmediato concurrieron” a la convocatoria y “estuvieron de acuerdo” con que se fuera procesando la idea “hasta colocar públicamente una campaña nacional”.

“Queremos apelar a ese grado de sensibilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, porque ninguno está a salvo de tener un accidente laboral, en cualquier ámbito, momento y lugar. No podemos ni queremos permitir que se naturalice que haya accidentes de trabajo”, dijo Castillo.

El ministro comentó que la siniestralidad y sus consecuencias, “en la práctica, no tienen que ver con que si el trabajador es del campo o de la ciudad, si es industrial o rural, y si reside más cerca o más lejos, sino que se trata de un tema de empleadores y de trabajadores a la hora de tener que asumir los derechos y las obligaciones que tenemos todos”. “En este compromiso iniciamos un ciclo de campañas de difusión masiva, con una gira por algunos puntos del país”, concluyó.