Merece.uy es un emprendimiento para emprendimientos. “Nació de un grupo de profesionales emprendedores que nos dedicamos a dar servicios de marketing, comunicación, comercio exterior, diseño gráfico y diseño industrial, ya sea a pequeñas, medianas o grandes empresas”, explica a la diaria Gabriela Micon, licenciada en comercialización y ejecutiva de cuentas de Merece.uy, una empresa de marketing integral conformada por “un equipo de profesionales especializados en marketing y ventas con más de diez años de experiencia”.

Para aquellos que quieren iniciar un emprendimiento y “no saben cómo”, “por ejemplo, estar en redes sociales o potenciar sus ventas”, Merece.uy ofrece capacitaciones en marketing o marketing digital apuntando al 'marketing 360', estrategia que integra todos los canales y plataformas posibles para contactar con los clientes”, comenta Micon.

La ejecutiva señala que hay emprendimientos que ya tienen desarrollados algunos aspectos del negocio, pero “les falta una pata de diseño industrial, de diseño gráfico, de renders, de dar capacitación en marketing o ventas”, entonces, la intervención de Merece.uy, “depende siempre de la necesidad que tenga el cliente”.

En este sentido, en la web de la empresa, un aspecto a destacar, es que se define con cada cliente “la estrategia comercial que le garantiza [cumplir] sus objetivos, en un corto o mediano plazo, según la acción más adecuada al servicio o producto del cliente, ya sea campañas digitales, leads [contactos de personas que se han interesado en productos del emprendimiento], ventas, suscripciones”.

“Es fundamental planificar y tener objetivos en marketing”

Micon explica qué significan algunos de los servicios que componen la oferta de Merece.uy: “Un diseño industrial es un dibujo de un esqueleto de una estructura, que, por ejemplo, puede ser una mesa con las cuatro patas, la tabla superior, las cotas que tiene, los espesores, qué tipo de materialidad tiene. Todo listo como para que la persona que va a hacer la mesa, por ejemplo, un carpintero, pueda hacerla sin ningún tipo de problema, sin tener que consultar a nadie. El render sería el dibujo de la mesa en 3D, y el fotomontaje es sacar una foto y mostrarle a la persona cómo quedaría esa mesa en determinado lugar. El cliente se lo imagina, pero nosotros lo ponemos en papel, lo hacemos visible. Y, obviamente, siempre van a surgir cambios e idas y vueltas para mejorarlo todo”.

Para Micon “es fundamental planificar y tener objetivos en marketing, independientemente de si es un servicio o producto lo que se ofrece, para tener métricas después y poder medir si se están haciendo las cosas bien o si hay que ir por otro lado”. “Cuanto más información me dé una empresa como para ayudar y ser partner, socio estratégico, mejor, porque de esa manera ayudamos a lograr los objetivos en un corto tiempo. Siempre nos manejamos con objetivos medibles, para que los clientes se sientan cómodos y puedan también ir midiendo el avance que van logrando. Justamente de ahí surge la palabra Merece, del servicio. Es una palabra que me encantó porque significa que una persona hace una cosa por vos y vos sólo lo agradeces de una manera muy particular, muy linda o muy gentil. Y eso es lo que nosotros le queremos dar a las empresas, independientemente del tamaño que tengan; que sepan que hay un socio estratégico en el cual pueden confiar, apalancar y lograr objetivos”, dice la ejecutiva de cuentas.

Merece.uy también ofrece servicios de logística y almacenamiento, traslado con in and out (hacia y desde el aeropuerto) y de comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones, en la preparación y presentación de documentación, y en el seguimiento del envío desde el despacho hasta destino.

Micon pone como ejemplo de lo que hace Merece.uy con un emprendimiento de una peluquería: “Tenés todo, el mejor servicio, y apostás, como en la antigüedad, al boca en boca, pero lo que hacemos nosotros es como ponerle un megáfono a lo que dice la señora de la esquina, que escucha todo el barrio”.

Además, la empresa capacita a las personas “para que puedan seguir ellos si quieren, por ejemplo, con las redes sociales. Capacitamos para que puedan tener esa autonomía, viendo ellos también los resultados; eso está bueno”.

Otro de los productos que se ponen a disposición de los emprendimientos es Táctica Soft, un software de CRM (Gestión de Relación con los Clientes, por su sigla en inglés) con gestión administrativa contable integrado a WhatsApp y MercadoLibre.

“Nosotros también somos emprendedores que empezamos de cero y nos fuimos haciendo en el camino. Cuando uno tiene un emprendimiento al principio no es tan fácil y está bueno tener esa ayuda y ese acompañamiento. Un cliente no es un número más”, concluye Micon.