Una delegación de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP) se reunió, el miércoles, con autoridades de la cartera para dialogar acerca de temas que ya habían sido planteados durante la pasada administración, como la falta de personal, condiciones de trabajo, la promoción de ascensos y carreras administrativas, entre otras preocupaciones de la organización sindical.

Carolina Arcuri, presidenta de la AFGAP, dijo a la diaria este sábado que en la reunión el primer planteo que hizo el sindicato fue la suspensión del decreto de reestructura N° 311/023, del 24 de octubre de 2023, que se aprobó en sesión de la Asamblea General bicameral con votos del oficialismo, mientras que el Frente Amplio votó en contra. Por este tema, AFGAP presentó un recurso de nulidad del decreto, el 13 de marzo de 2024, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que debe tomar una resolución este año.

Otro de los asuntos abordados en el encuentro fue “la carencia y falta de funcionarios del Ministerio de Ganadería”, lo cual lleva a una “gran fragilidad”, según Arcuri. “Ha sido una política de muchísimos años, de no incorporar nuevos funcionarios al ministerio, también por tener un gran porcentaje de funcionarios con causal jubilatoria y con edad de retiro obligatorio”, señaló.

En ese sentido, agregó que “hacen falta funcionarios en varias áreas de la cartera para dar cumplimiento con responsabilidad a los cometidos atribuidos por ley que tiene la secretaría de Estado. Actualmente, hay unos 1.500 funcionarios en el MGAP, pero históricamente funcionó, en todo el país, con unos 3.000. Este tema nos preocupa mucho”.

Arcuri dijo que fueron tratadas también “las reivindicaciones de los trabajadores”, ya que “tenemos un ministerio donde no se promueve ni se cumple con el derecho de los funcionarios públicos, de la carrera administrativa y de la posibilidad de ascenso. Hace décadas que en la mayoría de sus unidades ejecutoras no hay llamados para ascensos, sin embargo, el ministerio desde el año 2015 tiene más de 600 vacantes de ascenso para cubrir y no lo ha hecho la anterior administración”.

Comentó que “otro problema enorme” es “la dispersión salarial, y que es necesario transparentar y corregir la irregularidad que representa lo que es la composición de salarios de los funcionarios. Hoy existe un salario para cada funcionario. No hay una coherencia y relación entre lo que el funcionario tiene como escalafón y grado, y lo que gana de sueldo”. Sostuvo que el sindicato está bajo la órbita de COFE, y afirmó que “reivindicamos el principio de que, por igual función, se tenga una igual remuneración”.

Según Arcuri, que no haya salarios acordes a los cargos es “producto de prácticas clientelares”, algo que “en el Ministerio de Ganadería, que durante décadas era la excepción, se ha transformado en moneda corriente. Hoy es lo cotidiano asignar aumentos salariales de manera discrecional sin prever un concurso de ascenso y sin tener una tabla salarial ordenada de los funcionarios, y que esa tabla sea publicada ante todos”. Las condiciones de trabajo fueron otra temática planteada a las autoridades que asumieron en marzo pasado. De acuerdo a Arcuri, estas se ven condicionadas por “la falta de planificación y de políticas ordenadas de gestión de los recursos humanos. Somos muy críticos en cómo gestiona el personal el Ministerio de Ganadería, ya que hay situaciones de mal ambiente laboral y la dificultad de que hay áreas donde no hay condiciones dignas de trabajo”.

En la convocatoria no estuvo presente el ministro de la cartera, Alfredo Fratti, pero sí asistieron el subsecretario, Matías Carámbula, y la directora general, Cecilia Riera. “En ese encuentro presentamos un cronograma de reuniones, en el marco de la negociación colectiva, en una mesa bipartita. Habrá una nueva reunión el próximo día 23, y se marcaron reuniones cada 15 días, para los días miércoles, para intentar ir resolviendo los temas que planteamos los trabajadores”, comentó la dirigente sindical.

Se reunieron autoridades del MGAP y de la Oficina de Servicio Civil

Por varios de estos temas, autoridades del MGAP se reunieron el viernes 11 con jerarcas de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). Al respecto, y en las redes de la propia ONSC, Riera expresó preocupación por la cantidad de funcionarios a punto de jubilarse y otros con causal de retiro por estar próximos a cumplir 70 años.

Además, la directora general de la cartera señaló otra problemática: “La cantidad de ascensos que no se han hecho en muchísimos años. Tenemos escalafones y grados bajos o altos, mientras que en el medio no hay franjas. Ese es otro tema”. Asimismo, dijo que otro asunto a solucionar es “la diferencia de remuneración en casos de funcionarios con igual lugar de trabajo y el mismo cargo”.

“Primero se va a analizar la reestructura que se hizo en la administración pasada, con la cual, gran parte de los funcionarios no está de acuerdo, y el sindicato tampoco. Estamos analizando en reuniones con la ONSC cómo instrumentar la decisión de cargos que tienen que ingresar a una estructura que no refleja la realidad del Ministerio de Ganadería. Además, el tema de los nuevos ingresos, lo cual necesitamos de manera urgente, y los concursos que no finalizaron por desarrollarse en el final del año electoral. Hay mucho por analizar y trabajar”, dijo Riera.