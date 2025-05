Con la organización de Mercoláctea Uruguay, se realizó este jueves el lanzamiento de la Exposición Mercoláctea, en su segunda edición. El evento se desarrolla entre este jueves y el sábado 17 en la Rural del Prado. La muestra, que tiene como centro la cadena láctea, cuenta con la participación de pequeños, medianos y grandes productores de todo el territorio nacional vinculados a la industria. Además, hay más de 100 stands de empresas lácteas y del sector agropecuario, de Montevideo y el interior del país.

En la apertura participaron el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre, los directores de Mercoláctea, Aldo Ferrari (Argentina) y Juan Luis Dellapiazza (Uruguay), y el embajador de Indonesia para la región –con sede en Argentina–, Sulaiman Syarif. Estaba previsto que asistieran autoridades nacionales y departamentales, pero no pudieron hacerlo por el fallecimiento del expresidente José Mujica.

En su intervención, Ricardo de Izaguirre se mostró visiblemente afectado por la muerte del exmandatario. Agradeció al presidente Yamandú Orsi y al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por autorizar su participación en el evento, y posteriormente expresó: “Yo quería asistir y participar, porque estamos de duelo. El Inale está de duelo porque falleció su fundador. Yo estoy de duelo porque cada vez que teníamos un problema, el refugio era ir a buscar los consejos de Pepe Mujica”, expresó.

“Cada vez que me tocó visitarlo, repasamos toda una línea de opiniones, de trabajos que tenía la lechería, de la cual él estaba enamorado. Él estaba enamorado también del cooperativismo. Y ahí recorríamos la tierra, el olor que tenía, la necesidad de tener humus y de tener agua”, dijo, y recordó: “Cada vez que íbamos con problemas de la lechería, pedía que le enviáramos material escrito, y eso muchas veces llegaba a manos del presidente de turno. Yo quedaba pegado, porque los ministros me decían: ‘¿Cómo pasaste por encima nuestro?’”, comentó De Izaguirre.

Destacó de Mujica que le gustaba la genética, los procesos sociales, el esfuerzo colectivo y que reconocía especialmente a la familia que nace y vive en el campo. A modo de anécdota, contó que un día fue a verlo y durante toda una tarde le habló de la democracia griega. “Recuerdo también que me habló mucho sobre san Agustín. Mujica me dijo: ‘San Agustín fue el que introdujo el perdón. Si vos no perdonás sos un esclavo, si tenés odio sos un esclavo. El que más te hacés mal sos vos mismo. Así no cultivas nunca. Aprendé de los errores’”.

“Él era una persona que tenía presente la naturaleza, que era panteísta. Nos juntábamos en esas discusiones de a dónde llegar, de la importancia de lo más pequeño, de la importancia del ser colectivo, de la importancia, en definitiva, de aquel que se gasta por los demás, aquel que ve que no es lo importante tener, sino el ser, aquel que ve que es importante tener sensibilidad y dolor por las circunstancias, y por qué hacer un mundo mejor. Cada vez que él hablaba, yo temblaba”, concluyó.

Mercoláctea 2025

Juan Dellapiazza, director de Mercoláctea, en diálogo con la diaria, expresó que este año se realiza la segunda edición, después de efectuarse la primera en 2023. Comentó que la idea proviene de Mercoláctea Argentina, país donde se celebraba la exposición, que “por diferentes motivos se dejó de organizar. Nos comunicamos con el propietario de la marca y la presentamos en el país. Es por eso que hoy se puede hacer solamente en Uruguay”.

“Lo que queremos con Mercoláctea es dar un salto y que toda la cadena láctea tenga un evento que lo sienta como propio, más allá de que lo organizamos nosotros. Entendemos que tiene que ser una fiesta y que además capacite y que deje experiencias, enseñanzas y conocimientos para el productor, para la empresa y para quien viene a visitar. El evento está pensado de esa manera”, dijo Dellapiazza.

Manifestó que “Mercoláctea es una capacitación fuerte y específica”, y señaló que “no se hace en Montevideo por capricho”, sino que se organiza en la capital porque quieren que “la gente de Montevideo registre a la lechería”. “Incluso observamos más movimiento en el inicio de esta segunda edición que en la presentada durante 2023. Queremos mostrar el sector. Hay un sacrificio tremendo detrás del sector lechero, pero ojo, hay sacrificio, pero también hay mucha satisfacción”, afirmó.

Dellapiazza resaltó que, a diferencia de la primera edición, este año se desarrollan las Olimpíadas Lácteas. “Son ni más ni menos que un material que genera el Inale sobre la lechería. Sobre ese material se hacen competencias con las escuelas agrarias del interior y colegios invitados de Montevideo. En la primera edición juntamos 150 niños que competían en 10 duplas, y el resto venían a acompañar a sus compañeros. Para 2024 hay 590 niños registrados de 14 departamentos, de 24 centros educativos, que participan en 48 duplas. Ahí hay una semilla, y hay que trabajarla para que crezca”.

Consultado acerca de cómo observan el actual momento de la cadena láctea a nivel nacional, dijo que “el sector lechero arrastra los problemas de una sequía de tres años muy complicada. El momento actual es bueno, pero pasa que se están pagando las deudas de tres años. Les costó muchísimo a los productores poder salir”.

Agregó que “a la industria también le costó porque, de una manera u otra, tratan de impulsar a los productores. Y eso es con dinero. Entonces, todos están empezando a salir de la situación. Ojalá todo el año se concrete o transcurra de buena manera y con buenos precios internacionales. Eso se está trasladando a los precios internos. Esperemos que todo el año sea bueno”.

Por su parte, con referencia a los conflictos existentes en distintas empresas de la industria láctea en Montevideo y el interior del país, precisó que “la situación de la industria es compleja, y es más complicada en las industrias pequeñas. Está pasando por un momento difícil. Todos los gobiernos intentan dar una mano, pero llega un momento en que no se puede más, y sucede lo que aconteció con Calcar, que terminó cerrando”.

En ese sentido, consideró que “es un problema mundial el tema de las industrias con escasez de leche; no es sólo en Uruguay. El problema de la escala para cualquier negocio es cada vez más importante. Si no hay escala alta, la situación se complica. El cierre de tambos es una realidad también. El tema de la escala está directamente asociado con esto”.

El organizador también destacó la presencia del embajador de Indonesia para la región. “No es porque sí que viene el embajador de Indonesia. Ese país es parte del sudeste asiático y queremos entrar con todos los productos que se pueda. Es un granito de arena para acercarnos más a otras partes del mundo”, dijo.