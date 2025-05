El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) se reunieron nuevamente con representantes de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) para continuar la negociación por la aplicación del régimen de licencias médicas, que se aplicó en 2024 mediante un decreto aprobado por la anterior administración.

En el encuentro se definió que el MTSS estudiará un informe jurídico de la ONSC, a los efectos de avanzar en el decreto y su alcance, como así también en el reclamo que realiza la confederación. La primera reunión fue el viernes 11 de abril, instancia en la que COFE planteó la suspensión de la aplicación del régimen de certificaciones.

“Venimos a buscar alguna respuesta de lo que habíamos planteado en la primera reunión, que era que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación de la ley para negociar en igualdad de condiciones”, dijo en rueda de prensa este martes el secretario general de COFE, José López. Comentó que desde el gobierno señalaron que “no han podido tomar esa decisión, ya que están a estudio de informes que ya nos alcanzaron, que informan cómo se están procesando las licencias médicas. Por parte del Poder Ejecutivo, nos transmitieron que todavía no están en condiciones de tomar la decisión de la posible suspensión, por lo que se definió un cuarto intermedio hasta el 20 de mayo, día en que COFE vendrá a obtener una respuesta”.

López mencionó que les recordaron a los representantes del gobierno que “los plazos corren” y que si bien la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece un periodo de seis meses, COFE pretende obtener una respuesta antes de junio, cuando se desarrollará el próximo Congreso Internacional de la organización.

“Nos acercaron información con respecto a esto de cómo se van procesando las licencias médicas, sobre todo en la administración central, y que con el paso de los días, siempre antes del 20 de mayo, se obtendrán datos del comportamiento de las empresas públicas y el Poder Judicial”, contó el dirigente sindical. Antes de esa fecha, COFE fundamentará el pedido que hizo respecto de “por qué entendemos que para negociar en igualdad de condiciones debería suspenderse la aplicación de la ley”, agregó.

“Si la respuesta que tenemos el 20 de mayo no nos satisface, claramente generaremos acciones en la propia conferencia de la OIT, donde habrá representación del PIT-CNT. De lo contrario, si podemos seguir en este ámbito de negociación, estamos dispuestos a continuar, porque por eso lo aceptamos. Pero para poder hacerlo necesitaríamos una señal del Poder Ejecutivo de que, en definitiva, vamos a negociar en igualdad de condiciones”, manifestó.

Para López, “de esta segunda reunión hubiésemos preferido retirarnos con una respuesta afirmativa a nuestro planteo porque nos parece que es absolutamente justo. Esta ley en realidad se aplica a algunos sí y a otros no. Por ejemplo, en el Poder Judicial se les aplica a los funcionarios, pero no a los jueces; en el Parlamento no se aplica; en las empresas públicas no se aplica, porque, por la autonomía que tiene la ley, no las alcanza, pero en algunos servicios donde sí se debería aplicar, los directorios resolvieron -en la medida que nosotros compartimos- no aplicar esta ley. Es realmente muy desparejo y eso lo hace injusto”.

En esta reunión, al igual que en la primera, no hubo representantes de la OIT. Posterior al encuentro, los representantes del MTSS, de la OPP y de la ONSC no realizaron declaraciones a la prensa.