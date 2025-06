El propietario de la panadería La Vienesa, Alejandro Aguerre, representantes del comité de base de la empresa y dirigentes de la Mesa Coordinadora del Pan se reunieron este lunes junto con negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para intentar sellar el acuerdo alcanzado días atrás e iniciar un plan de reestructura. Sin embargo, esto no aconteció y la firma quedó al borde del cierre.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echeverría, dijo a la diaria sobre la instancia que por su parte le pusieron “fin a la participación de la organización” sindical, porque “lo único que hacemos es perder el tiempo, desgastarnos, desgastar a los trabajadores y brindarles una esperanza e ilusión que no se va a concretar”. “El propietario está jugando con la angustia, la vulnerabilidad y la necesidad de los empleados, y es un mentiroso”, enfatizó.

El dirigente expresó que el dueño de la empresa “tenía que presentar el plan, y no ha podido hacerlo al día de hoy. No lo pudo argumentar ni exponer”. “Lo único que hace Alejandro Aguerre es hablar, es echar culpas, cuando la absoluta responsabilidad de que la empresa esté totalmente quebrada es suya. El empresario argumentó que tuvo personas a cargo, que lo defraudaron e hicieron un desfalco, que administraron mal la empresa. Al final del día termina siendo responsabilidad de él y no de los trabajadores o del sindicato base, y menos de la Mesa del Pan. Esta decadencia es absoluta responsabilidad de él”, añadió el dirigente sindical.

Sobre el estado de situación actual, y ante la no existencia de un plan, afirmó que el empresario “debería proceder a un cierre ordenado, en conjunto y en acuerdo con los trabajadores”, y que en caso de que se concretara otra salida, “todo debe cambiar mucho, y tendría que acreditar que tiene un plan de reestructura real y posible”.

“Solicitaremos a las autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo que tomen acciones concretas. Queremos una reunión y que el empresario asista y comunique qué hará con la empresa, con los trabajadores y las deudas que tiene, que ascienden casi al millón de dólares. Hay además una deuda grande con el Banco de Previsión Social [BPS]”, aseguró Echeverría.

Agregó que en las negociaciones Aguerre “nunca ha dado respuestas y soluciones claras y concretas”, y si bien “los planes en teoría estaban hermosos, para ejecutarlos en la práctica no había argumentos sólidos”. “Pareciera que desde diciembre a la fecha La Vienesa ha decaído producto de la exposición pública que hizo la organización sindical, pero hace muchísimo tiempo que viene en una absoluta decadencia, y en el último tiempo decayó más. Es resultado de la mala organización del trabajo, de la mala producción y de la mala administración que tuvo durante muchos años”, expresó.

Sobre las deudas con los trabajadores, Echeverría informó que la empresa abonó el saldo que restaba de los salarios de abril, pero aclaró que no podrá afrontar el pago del salario de mayo, ni del aguinaldo, el cual debe ser abonado antes del día 30 de este mes. Recordó que a los trabajadores se les debe también el salario vacacional de 2024 y la licencia del año en curso. “Con la deuda que tiene, si no hay un financiamiento y dinero fresco, el plan es imposible”, acotó.

En referencia al salario de mayo, el dirigente explicó que Aguerre propuso un plan de pago “donde recién el 16 de junio pagaría 20% o 25%, días después otro 20 o 25%, y sobre el día 30 otro 20% o 25%, completando cerca del 75%”. “El 20 a 25% restante se pagaría durante los primeros días de julio si funcionaba la supuesta reestructura con tres sucursales abiertas”, añadió.

En cuanto a la fórmula para abonar el aguinaldo, el empresario planteó un escenario de pago a partir de julio, agosto o setiembre, según Echeverría, “eso siempre y cuando las ventas crecieran, porque no hay nada que respalde financieramente las deudas con trabajadores y acreedores, más el dinero para comprar materia prima”. “Se basaba en el supuesto de que las ventas aumentaran”, pero Aguerre dijo que “las ventas cayeron en el entorno de un 35% a 40%, por lo cual es impensado que sea sostenible sin un financiamiento, para que tres sucursales soporten el peso de ocho locales”, expresó.